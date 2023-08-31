Что происходит после ввода войск России на Украину. День 554-й

В Воскресенском районе Московской области сбит беспилотник. В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны и отменены десятки рейсов. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приступили к обсуждению планов по восстановлению Каховской ГЭС. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:15. Во Внуково и Домодедово сообщили, что сейчас аэропорты работают в штатном режиме, ограничения сняты.

8:54. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников станет послом в Великобритании. Главой Минобороны может стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

8:46. Председатель фонда «Открытое общество» (признан нежелательным в РФ) Джорджа Сороса Алекс Сорос заявил, что организация продолжит работу на Украине, пишет Politico. При этом организация планирует сократить штат и отказаться от некоторых проектов в Европе.

8:40. Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений, сообщает Росавиация.

8:37. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Воскресенском районе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

8:37. В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны и отменены десятки рейсов.

8:36. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об освобождении от уголовной ответственности добровольцев специальной военной операции на Украине. Среди причин — отсутствие механизма возмещения ущерба, причиненного преступлением.

8:36. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приступили к обсуждению планов по восстановлению Каховской ГЭС после прорыва плотины. По его словам, вопрос денег — не ключевой.