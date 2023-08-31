Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 554-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 31 августа

В Воскресенском районе Московской области сбит беспилотник. В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны и отменены десятки рейсов. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приступили к обсуждению планов по восстановлению Каховской ГЭС. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:15. Во Внуково и Домодедово сообщили, что сейчас аэропорты работают в штатном режиме, ограничения сняты.

8:54. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников станет послом в Великобритании. Главой Минобороны может стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

8:46. Председатель фонда «Открытое общество» (признан нежелательным в РФ) Джорджа Сороса Алекс Сорос заявил, что организация продолжит работу на Украине, пишет Politico. При этом организация планирует сократить штат и отказаться от некоторых проектов в Европе.

8:40. Аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений, сообщает Росавиация.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

8:37. Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Воскресенском районе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

8:37. В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны и отменены десятки рейсов.

8:36. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об освобождении от уголовной ответственности добровольцев специальной военной операции на Украине. Среди причин — отсутствие механизма возмещения ущерба, причиненного преступлением.

8:36. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приступили к обсуждению планов по восстановлению Каховской ГЭС после прорыва плотины. По его словам, вопрос денег — не ключевой.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 553-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...