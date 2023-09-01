Суд рассмотрит уголовное дело о хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена. Его главным фигурантом стал бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, чья компания — АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» — стала подрядчиком проекта. Дело в отношении господина Митволя, признавшего вину, рассмотрят в особом порядке, а причиненный ущерб, очевидно, компенсируют арестованные у него деньги, автомобили и квартира на Патриарших прудах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Митволь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Олег Митволь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Железнодорожный райсуд Красноярска в четверг поступило уголовное дело в отношении Олега Митволя, которому вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Бывшего чиновника, ранее занимавшего должности заместителя главы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, задержали в июне 2022 года в столичном аэропорту Внуково, когда он собирался вылететь на отдых в Турцию. Господина Митволя доставили в Красноярск, где предъявили обвинение.

По данным источников “Ъ”, согласно материалам дела, расследованием которого занималось региональное УФСБ России, в сентябре 2019 года краевое транспортное управление заключило с АО «КрасноярскТИСИЗ» госконтракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства метрополитена. Его стоимость составила около 954 млн руб. «Обвиняемый, являясь учредителем подрядной организации, совместно с руководителем фирмы (дело в отношении него еще расследуется), создали видимость выполнения работ. В декабре 2019 года они представили заказчику фиктивные результаты инженерных изысканий и проектную документацию»,— обрисовали правоохранители предполагаемую схему хищений. В частности, установило следствие, фирма-подрядчик пробурила в четырех районах города не более 60 скважин, тогда как программа инженерных изысканий предполагала бурение 220 скважин.

С санкции суда господина Митволя заключили под стражу. Ходатайствуя о смягчении меры пресечения, адвокаты указали, что их клиент заключил соглашение о сотрудничестве. Еще одним аргументом защиты был тот, что фигурант якобы готов в добровольном порядке возместить ущерб. Суд посчитал эти доводы неубедительными, оставив Олега Митволя в СИЗО. Под стражей он находился до 5 июля 2023 года, после чего был переведен под домашний арест.

По данным источников “Ъ”, для возмещения ущерба по ходатайству следствия было арестовано более 53,5 млн руб., примерно $125 тыс. и около €47,5 тыс., которые хранились на банковских счетах, открытых на господина Митволя. В опись арестованного также попали нежилое помещение площадью 36,9 кв. м в Москве, квартира площадью 207,9 кв. м недалеко от Патриарших прудов, а также Porsche Taycan 2021 года выпуска стоимостью 9,8 млн руб. и BMW Alpina B3 Biturbo за 2,6 млн руб., сошедшая с конвейера в 2008 году. Сам обвиняемый компенсировал ущерб на сумму 1 млн руб., сообщили источники.

Несколько месяцев господин Митволь и группа его адвокатов знакомились с материалами следствия. Разбирательство дела пройдет в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Поскольку господин Митволь заключил сделку с прокуратурой, суд не может назначить ему больше половины от максимального срока по инкриминируемой ему статье УК РФ — в данном случае не более пяти лет.

Отметим, на рассмотрении Центрального райсуда Красноярска находится несколько уголовных дел, также связанных с проектированием красноярской подземки. В них фигурируют бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, экс-министр транспорта региона Константин Димитров и бывший руководитель краевого транспортного управления Константин Мандров, которые лишились своих постов на стадии следствия. Им вменяют в вину превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что чиновникам было известно о наличии недостатков при проектировании. Тем не менее в декабре 2019 года глава кабмина региона Юрий Лапшин, якобы заинтересованный в освоении бюджетных средств, поручил министру Димитрову обеспечить подписание актов выполненных подрядчиком работ, а господин Мандров завизировал бумаги.

Константин Воронов, Новосибирск