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Коммерсантъ FM
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У Олега Митволя попросили 100 миллионов

Задержаны юристы, предлагавшие решить вопрос с уголовным преследованием экс-чиновника

В Красноярске задержаны два юриста, вымогавших, по версии следствия, 100 млн руб. у Олега Митволя — бывшего замглавы Росприроднадзора, ныне председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий. За указанную сумму они обещали уладить вопрос с уголовным преследованием экс-чиновника, который обвиняется в хищении почти 1 млрд руб. при строительстве красноярской подземки. Юристам вменяется мошенничество, поскольку они не могли повлиять на исход дела, а деньги, по версии следствия, хотели присвоить. Пока Олег Митволь сидел в СИЗО, другие мошенники похитили с его банковского счета 30 млн руб.

Олег Митволь

Олег Митволь

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Олег Митволь

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Красноярске задержаны два юриста по подозрению в мошенничестве в отношении Олега Митволя. Об этом «Ъ» рассказали источники в правоохранительных ведомствах.

По предварительной информации, юристы потребовали у господина Митволя 100 млн руб., обещая урегулировать вопрос с уголовным делом о масштабных хищениях при строительстве метро в Красноярске, по которому Олег Митволь проходит обвиняемым. По одним данным, за эту сумму юристы якобы обещали содействие в прекращении уголовного дела, по другим — мягкий приговор. Юристы утверждали, что имеют обширные связи в силовых структурах и судебном сообществе региона.

Переговоры, по некоторым данным, юристы вели с женой Олега Митволя, который сам находится под домашним арестом: согласно решению суда, среди прочих ограничений бизнесмену запрещено покидать квартиру в Красноярске и пользоваться средствами связи, включая интернет.

Передача денег проходила в одном из городских парков под контролем силовиков. После получения первого транша в 10 млн руб. юристов задержали.

В отношении них возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), поскольку вмешаться в ход следствия или предстоящего судебного процесса они не могли, а их утверждения, что они обладают широким кругом знакомств в правоохранительных и судебных органах, оказались блефом.

За год с небольшим, что Олег Митволь находился в СИЗО (с 10 июня 2022 года по 5 июля 2023-го), другие мошенники похитили с его банковского счета 30 млн руб. Злоумышленники приобрели поддельный паспорт на имя бизнесмена, при помощи которого заказали в офисе оператора сотовой связи перевыпуск сим-карт на абонентский номер и таким образом получили доступ к его мобильному банку, рассказали в прокуратуре региона.

Бывшего чиновника, ранее занимавшего должности замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы, задержали в столичном аэропорту Внуково, когда он собирался вылететь на отдых в Турцию. Господина Митволя доставили под конвоем в Красноярск и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что ему грозит до десяти лет заключения. Речь в уголовном деле идет о хищении около 900 млн руб., выделенных АО «КрасноярскТИСИЗ» на проектирование красноярской подземки. Рассчитывая на смягчение наказания, Олег Митволь заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 10 июня 2022 года Центральный районный суд Красноярска по ходатайству следственного отдела регионального управления ФСБ России поместил Олега Митволя в СИЗО. 5 июля 2023-го Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) смягчил бизнесмену меру пресечения и перевел его под домашний арест. Расследование уголовного дела завершено, Олег Митволь знакомится с его материалами.

Константин Воронов, Новосибирск

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