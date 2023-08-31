Спродюсировал убийство

Подмосковные следователи разобрались в обстоятельствах загадочного происшествия, случившегося недавно в загородном доме продюсера Гранта Палагаева. По словам хозяина, в его жилище тогда проник некий неизвестный гражданин с пистолетом Glock 17, застреливший одного из опять же неизвестных ему гостей. Следствие установило, что на самом деле произошла обычная бытовая ссора, во время которой хозяин дома сначала убил экс-депутата народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева, а затем прострелил себе руку, чтобы замести следы. Грант Палагаев пока находится в больнице, а после выписки сразу отправится в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грант Палагаев, 2012 год

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости Грант Палагаев, 2012 год

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Вечеринка, происходившая вечером 26 августа в доме Гранта Палагаева в СНТ «Тихая дубрава» Одинцовского городского округа Московской области, закончилась трагедией. Поздно ночью продюсер вызвал по телефону полицейских, сообщив, что в его доме произошел вооруженный конфликт, в результате которого сам он получил огнестрельное ранение в предплечье, а неизвестный ему гость был убит выстрелами в голову и грудь.

Полиции Грант Палагаев рассказал, что Glock 17 принес с собой один из его гостей. По версии хозяина, познакомиться с этим человеком он так и не успел, и тем не менее, когда большинство участников застолья разъехались, остался с вооруженным господином наедине.

Воспользовавшись случаем, владелец Glock, по версии Гранта Палагаева, прострелил ему руку, после чего хозяин отключился. Вернувшись в сознание, продюсер обнаружил стрелка лежащим на полу с пистолетом в руке и двумя огнестрельными ранениями на теле. По версии Гранта Палагаева, от расправы его спас некий опять же неизвестный ему гражданин. Он якобы тайно проник в дом, ликвидировал владельца Glock двумя выстрелами в голову и грудь, а затем так же незаметно исчез.

Возбудившие уголовное дело о бытовом убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) следователи подмосковного главка СКР по понятным причинам не поверили служителю киноиндустрии и, пока тот лечил в больнице раненую руку, обыскали дом в «Дубраве», опросили других участников вечеринки, назначили необходимые в таких случаях баллистические и трассологические экспертизы.

Уже первые результаты начатого расследования показали, что в хозяина дома никто не стрелял, а огнестрельное ранение мягких тканей предплечья продюсер нанес себе сам.

Перед этим он же, по версии следствия, застрелил и своего гостя — бывшего депутата парламента Дагестана от партии «Справедливая Россия» Ахмеда Гамзаева. Как сообщила официальный представитель ГСУ СКР по Мособласти Ольга Врадий, 52-летний хозяин дома сначала поссорился со своим 55-летним гостем, конфликт перешел в драку, а драка — в перестрелку, во время которой оба получили ранения. Для экс-депутата они стали смертельными.

Ахмеда Гамзаева уже похоронили в его родном селе Чумли Кайтагского района Дагестана. По данным СМИ, он отличался вспыльчивым характером и вполне мог спровоцировать вооруженный конфликт на вечеринке. Известно, что к нынешней осени экс-депутат едва оправился от травм, полученных им полгода назад во время стычки с охранниками столичного бара Paulaner Brauhaus. Отставной парламентарий, по версии его обидчиков, спровоцировал драку сам, а по ее итогам потерял несколько зубов, да еще и угодил в больницу в связи с переломом челюсти.

Его предполагаемый убийца Грант Палагаев, по данным сайта «Кинопоиск», продюсировал совместно с коллегами пять фильмов в числе которых комедии «Понаехали», «Соловей-Разбойник» и сериал «Тайный город». Еще в восьми эпизодических ролях он снялся сам. По данным ГСУ СКР, следователь по делу уже ходатайствовал перед судом об аресте обвиняемого и получил согласие. Таким образом, после выписки из больницы Гранту Палагаеву придется ехать не в «Тихую дубраву», а в СИЗО.

Сергей Машкин