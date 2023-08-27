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Коммерсантъ FM
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Выстрелы в «Тихой дубраве»

Возбуждено уголовное дело об убийстве в доме продюсера

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета РФ (ГСУ СКР) по Московской области возбудили уголовное дело об убийстве в доме кинопродюсера и актера Гранта Палагаева. В его коттедже после вечеринки нашли труп неизвестного мужчины, при этом сам бизнесмен был легко ранен в руку.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СКР по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе главка, 27 августа в доме, расположенном в садовом товариществе «Тихая дубрава», было обнаружено тело неизвестного с огнестрельным ранением в голову.

Для установления обстоятельств его смерти проводится необходимый комплекс действий и оперативно-разыскных мероприятий. Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, изъяты пистолет и одежда. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются свидетели, среди которых хозяин дома — продюсер Грант Палагаев. Сам он во время инцидента был ранен в руку.

По словам гостей Палагаева, в доме проходила вечеринка, во время которой якобы появился неизвестный, открывший стрельбу из пистолета Glock 17.

Впоследствии стрелка нашли мертвым с пистолетом в руке, он якобы покончил с собой. Теперь эксперты должны установить, что произошло в доме на самом деле. Следствие не исключает инсценировку нападения, жертвой которой мог стать один из участников вечеринки.

Грант Палагаев продюсировал несколько фильмов, самыми известными из которых стали «Соловей-Разбойник» с Иваном Охлобыстиным и «Тайный город» с Павлом Прилучным. Сам Палагаев снялся в эпизодических ролях в фильмах «Дедушка моей мечты», «Невидимки», «Иерей-сан: исповедь самурая», а в картине «Понаехали» исполнил роль судьи.

Николай Сергеев

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