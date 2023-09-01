К проверяющим зачастили с проверками

Федеральное казначейство (ФК) сообщило аудиторам, что планирует расширить количество плановых проверок в 2023 году. По оценкам участников рынка, это приведет к дополнительной нагрузке и затратам компаний, что скажется на цене аудита, хотя может улучшить его качество. Вместе с тем у аудиторов остается ряд серьезных вопросов касательно проведения проверок, которые ФК пока так и не решило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Казначейство увеличило объемы плановых проверок аудиторских организаций в 2023 году, заявила управляющий партнер «Мариллион» (входит в топ-10 аудиторских групп, по данным RAEX в 2022 году) Полина Виксне в четверг на конференции «Аудит и консалтинг + оценка: тренды, прогнозы, итоги полугодия». «Согласно планам казначейства, в 2023 году будут проведены проверки девяти аудиторских организаций из топ-10, тогда как в прошлом году — лишь шести. Если говорить об аудиторских организациях из топ-30, то в планах казначейства на 2023 год проверить 80% организаций. В 2022 году в планах было проверить 50% компаний из первой тридцатки»,— уточнила она.

В казначействе не ответили на вопросы “Ъ”. По оценкам экспертов, расширение проверок связано в первую очередь с изменениями в законодательстве. Новые нормы требуют ежегодной проверки аудиторских организаций, клиенты которых являются банками, участниками финансового рынка и другими общественно значимыми организациями (ОЗО), тогда как согласно прежним правилам такая проверка проводилась один раз за три года, поясняет партнер Б1 Игорь Буян.

К аудиторам не дошли ассистенты Контекст Саморегулируемая организация аудиторов «Содружество» приняла решение признать нецелесообразным и внесение изменений в устав аудиторов, предусматривающих членство в СРО категорий «помощник аудитора» и «ассистент аудитора», следует из протокола заседания правления (есть в распоряжении “Ъ”). Решение объясняется необходимостью доработать права и полномочия этих категорий. Эта инициатива появилась в начале лета, когда участники рынка предложили разделить аттестат аудитора на три категории, в частности «ассистент аудитора» (см. “Ъ” от 23 июня 2023 года). Участники рынка рассказывают, что инициатива не воодушевила Минфин — он видит в ней стремление СРО расширить состав членов и увеличить сборы. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”. Юлия Пославская, Екатерина Волкова

Госпожа Виксне полагает, что увеличение числа плановых проверок казначейства свидетельствует о «повышении внимания к аудиторским организациям». Еще одна причина учащения проверок — жалобы клиентов, уточняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Гендиректор «Пачоли» Ольга Комиссарова отмечает, что, согласно опыту компании, сейчас во время проверок казначейства большое внимание уделяется выполнению аудиторскими организациями требований антиотмывочного законодательства (ПОД/ФТ). Планы казначейства говорят об очередном ужесточении требований и контроля за качеством оказываемых аудиторами услуг, считает господин Жарский.

Участники рынка считают, что более частые проверки чревато негативными последствиям для компаний. Прохождение проверок требует значительных временных и человеческих ресурсов, что ведет к увеличению затрат проверяемой организации и как следствие — к росту стоимости услуг, подчеркивает госпожа Комиссарова.

Отвлечение большего количества ресурсов на проверки при сильном ценовом соперничестве между аудиторскими организациями приводит к «рискам недобросовестной конкуренции путем отступления от стандартов при проведении аудита или к чрезмерной нагрузке на кадровый состав, что также в итоге приводит к снижению качества аудиторских услуг в дальнейшем», добавляет госпожа Виксне.

К плюсам внимания ФК можно отнести то, что проверки способствует «поддержанию уровня качества аудиторских услуг», признают участники рынка. Однако они, со своей стороны, ставят целый ряд вопросов к казначейству.

«Основной вопрос, который есть сегодня у участников рынка к ФК,— сроки принятия решений по уже проведенной проверке. Сегодня они не установлены, поэтому аудиторские компании не могут после проверки нормально планировать деятельность»,— говорит управляющий партнер «Группа баланс» Елена Межуева. Еще один вопрос, который требует разъяснений, это критерии определения, какие компании являются ОЗО, в целях аудиторской деятельности и контроля со стороны казначейства. Например, считается, что к ОЗО относятся компании с долей государства в уставном капитале, но на практике есть множество вариаций, и это создает путаницу, отмечает она.

Участники рынка считают, что необходим диалог с регуляторами и контрольно-надзорными органами для того, чтобы соответствие требованиям могли быть обеспечено аудитом как бизнесом с учетом приоритетов регуляторов.

Юлия Пославская, Екатерина Волкова