Дети участников СВО получили скидку 90% на проезд в электричках Ленобласти

С 1 сентября дети участников специальной военной операции из Ленобласти получат право на оплату 10% стоимости разового проезда в пригородных поездах. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Скидка распространяется также на пасынков и падчериц участников СВО, живущих или пребывающих в Ленобласти. Льготой смогут воспользоваться дети в возрасте до 18 лет, а также от 18 до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях очно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что члены семей участников специальной военной операции смогут бесплатно посещать Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

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