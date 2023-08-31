Эрмитаж введет бесплатное посещение для членов семей участников СВО

Члены семей участников специальной военной операции смогут бесплатно посещать Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Право на бесплатное посещение Главного музейного комплекса, Главного штаба и Музея Императорского фарфорового завода начнет действовать с 5 сентября, сообщили 31 августа в пресс-службе музея.

Бесплатные билеты можно заранее оформить на сайте музея либо в кассах в день посещения. При себе посетителей просят иметь документ, подтверждающий участие члена семьи в СВО, а также документы, подтверждающие родство.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в новом учебном году на бюджетные места в государственные вузы Санкт-Петербурга по отдельной квоте для военнослужащих и детей участников СВО, было принято более 800 человек.

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