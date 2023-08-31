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Нападающий «Манчестер Сити» Холанд признан лучшим игроком сезона

Форвард английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона-2022/23 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Лучшим тренером признан глава команды — Хосеп Гвардиола. Церемония вручения индивидуальных наград УЕФА прошла 31 августа в Монако.

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' s, Reuters

Эрлинг Холанд

Фото: Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' s, Reuters

Этот сезон стал для 23-летнего Холанда дебютным в английской команде, в нем нападающий стал рекордсменом английской Премьер-лиги (АПЛ) по голам, забив 36 мячей за сезон.

На звание лучшего игрока также претендовали атакующий полузащитник «Манчестер Сити» бельгиец Кевин Де Брюйне и аргентинец Лионель Месси, играющий в этом сезоне за американскую «Интер Майами».

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» выиграли АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Помимо Гвардиолы на звание лучшего тренера сезона-2022/23 претендовали глава американского «Интер Майами» Симоне Индзаги и глава итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти.

Полина Мотызлевская

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