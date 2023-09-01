Запрос рождает одолжение

На рынке кредитных карт наблюдается сокращение разрыва между запросами граждан и лимитами банков. По мнению участников рынка и экспертов, тренд сохранится «в отсутствие новых политических потрясений». Кредитки — доходный и хорошо управляемый сегмент для банков, к тому же в меньшей степени зависимый от изменений ставки ЦБ из розничных ссуд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным финансового маркетплейса «Банки.ру», по итогам первого полугодия 2023 года средний запрашиваемый заемщиками лимит по кредитным картам составил около 100 тыс. руб. В то же время средний одобряемый лимит по рынку составляет около 90 тыс. руб., уточняет директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов.

Таким образом, разрыв между ожиданиями клиентов и банков сократился. «Но реальные лимиты сильно отличаются по сегментам,— поясняет господин Сергунов.— Плюс многие банки запускают и масштабируют так называемые интролимиты — небольшие лимиты в пределах 50 тыс. руб. с быстрым увеличением его размера для тех клиентов, кто показывает хорошую платежную дисциплину».

Банки подтверждают, что ожидания клиентов «приблизились к реальности». Отчасти это происходит за счет увеличения лимитов. «В ПСБ в первом полугодии наблюдались стабильный рост числа выданных кредитных карт и увеличение среднего одобренного кредитного лимита по ним,— говорит начальник управления карточных продуктов банка Рустем Аминов.— Кредитные лимиты по картам ПСБ плавно растут, что связано с продолжением сезона летних отпусков и началом учебного года, когда потребительская активность возрастает».

Но параллельно снижаются запросы россиян, причем быстрее, чем реальные суммы одобрения. Так, например, средняя запрошенная сумма по кредитным картам РНКБ в первом полугодии уменьшилась на 30% год к году, а средняя одобренная сумма выросла на 4%.

Снижение запросов подтверждают и в Росбанке: «По большинству заявок сумма запрашиваемого лимита практически не отличается от фактически выданной, что может быть связано с тем, что большинство клиентов приходят не с улицы, а имея на руках предодобренное предложение, и, соответственно, их финансовые ожидания находятся возле этой суммы». В 2023 году в среднем фактически выданная сумма была меньше запрашиваемой всего на 3%, следует из статистики банка.

По данным БКИ «Скоринг Бюро», по итогам первого полугодия в России выдано 2,152 млн кредитных карт. Общий объем рынка составил 210,64 млрд руб.

Эксперты полагают, что тренд сближения спроса и предложения на рынке кредитных карт сохранится «в отсутствие новых политических потрясений». «Банки заинтересованы в росте сегмента, уровень одобрения вырос примерно на 25–30%,— поясняет Антон Сергунов.— Кредитные карты чуть менее подвержены сильным колебаниям в условиях кредитования в зависимости от ключевой ставки, опять же благодаря другим механизмам управления доходностью продукта — наличию комиссий и управляемого кредитного лимита».

«Эффективная ставка по кредитным картам существенно выше номинальной, поэтому сегмент рынка имеет довольно низкую зависимость от ключевой ставки,— добавляют в "Скоринг Бюро".— Основным фактором, влияющим на показатели рынка кредитных карт, выступают кредитные политики банков-эмитентов, влияние которых на рынок является более существенным». В БКИ отмечают, что в последние месяцы средняя сумма установленного лимита по вновь выдаваемым картам стала расти и достигла почти 105 тыс. руб.

В то же время предварительные данные второй половины августа свидетельствуют о некотором охлаждении рынка кредитных карт, уточняют в «Скоринг Бюро». Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак, впрочем, полагает, что «легкая летняя паника россиян уляжется и спрос вернется к показателям весеннего периода». По его мнению, «при любом колебании рубля будут всплески клиентской активности — россияне по-прежнему стараются сэкономить за счет льготных условий и кэшбэка».

Полина Трифонова