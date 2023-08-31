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Коммерсантъ FM
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МИД: состояние здоровья задержанных в Ливане россиян удовлетворительное

Состояние здоровья российских граждан, задержанных в Ливане, и условия их содержания оцениваются как удовлетворительные, сообщили «Ъ» в МИД РФ.

«Посольство России в Ливане внимательно отслеживает ситуацию с задержанием в аэропорту Бейрута российской семьи Чайкиных. Принимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств и причин происшедшего»,— отметили в дипведомстве.

Отмечается, что по данному вопросу налажен контакт с представителями ливанских правоохранительных органов, с россиянами проведена консульская встреча. «Переводческими услугами они обеспечены. Чайкиным даны рекомендации по подбору квалифицированного адвоката, который мог бы осуществлять защиту их прав в ходе следственных действий»,— заявили в МИД РФ. Российское посольство в Ливане продолжит оказывать им консульскую и иную необходимую помощь,

Напомним, что в конце прошлой недели стало известно о задержании в Бейруте гражданина России и его жены. Их обвинили в шпионаже в пользу Израиля. Ливанские СМИ утверждают, что семейная пара признала свою вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Ливане нашли русских шпионов».

Анастасия Домбицкая, Марианна Беленькая

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