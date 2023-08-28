В Ливане нашли русских шпионов

Гражданин России и его жена задержаны в аэропорту Бейрута по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, сообщила в субботу ливанская газета «Аль-Ахбар». По ее информации, Управление общей безопасности Ливана получило информацию от ливанского движения «Хезболла» о подозрительном поведении иностранцев во время их пребывания в стране. Посольство России следит за развитием ситуации и находится на связи с ливанскими властями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bilal Hussein / AP Фото: Bilal Hussein / AP

О разоблачении шпионской сети, действующей в интересах Израиля, стало известно в пятницу со слов и. о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияса аль-Байсари. Он рассказал, что его сотрудники задержали двух человек в аэропорту Бейрута при попытке покинуть страну. «Эта ячейка представляла угрозу для Ливана»,— сказал он. О том, что по крайней мере один из задержанных — гражданин РФ, сообщила в субботу ливанская газета «Аль-Ахбар», близкая к шиитскому движению «Хезболла». Журналисты рассказали подробности произошедшего.

По данным газеты, структуры безопасности «Хезболлы» обратили внимание на гражданина России во время церемонии Ашуры в конце июля. В этот день шииты во всем мире отмечают траур по погибшему в VII веке имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. Среди прочих традиций — траурные шествия, которые проходят в шиитских районах, в том числе на юге Бейрута, которые контролирует «Хезболла». Присутствие иностранцев, особенно разгуливающих по улицам с камерой, там не приветствуется. Как правило, требуется аккредитация у пресс-службы «Хезболлы». Россиянина заметили в южных районах не только во время Ашуры, но и в другие дни, он вызвал подозрение, и его отследили до гостиницы. Задержание произошло в момент, когда он вместе с женой пытался покинуть страну.

Сообщается, что во время допроса гражданин РФ признался, что не так давно был завербован израильской разведкой, от которой получил задание отправиться в Ливан и которая предоставила ему карты объектов, принадлежащих «Хезболле». Утверждалось, что задачей завербованного было пройтись по адресам указанных объектов и по возможности их сфотографировать, а также сопоставить увиденное с имеющейся у Израиля информацией. Жена россиянина, гражданство которой не указано, призналась, что ей было известно о работе мужа и она ему помогала. Газета добавила, что дело передано в судебные органы и посольство РФ уведомлено о произошедшем.

Со своей стороны в российской дипмиссии сообщили в субботу агентству ТАСС, что находятся в контакте с ливанскими властями и ждут разрешения на встречу консульских работников с задержанными. Израильские службы безопасности ситуацию не комментируют, впрочем, как и всегда в подобных случаях. Информация о разоблачении израильских шпионов появляется в Ливане достаточно регулярно. Только в этом январе «Аль-Ахбар» сообщила об обнаружении в течение нескольких недель более 15 шпионских сетей, не связанных друг с другом, которые действовали в Ливане и Сирии. По данным газеты, это была одна из крупнейших операций ливанских спецслужб начиная с 2009 года. Участвовали в задержаниях и сирийские органы безопасности. Всего были допрошены более 35 человек — ливанцев, сирийцев и палестинцев. Утверждалось, что один из «шпионов» обнаружен в «чувствительном месте». Среди завербованных был и член «Хезболлы».

Учитывая, что Израиль на протяжении 20 лет оккупировал территорию Ливана, имеет тесные связи с различными ливанскими политиками и структурами, а также широкую сеть по всему Ближнему Востоку, в некоторых арабских СМИ возник вопрос, а действительно ли Израиль нуждался в привлечении к шпионажу россиян.

В любом случае новости появились на пике напряженности в отношениях между Израилем и «Хезболлой». Ливанское движение в последнее время то и дело провоцирует Израиль, обе стороны также угрожают друг другу полномасштабной войной. В середине августа министр обороны Израиля Йоав Галант пригрозил вернуть Ливан в «каменный век», если ситуация обострится. «Мы без колебаний используем всю нашу мощь и уничтожим каждый метр "Хезболлы" и Ливана, если это потребуется»,— заявил он, посещая линию соприкосновения между Ливаном и Израилем. Генсек «Хезболлы» Хасан Насралла ответил израильскому министру теми же словами. По информации израильских военных, у «Хезболлы» есть 150 тыс. ракет с дальностью поражения от 15 до 700 км, а также серьезный арсенал беспилотников. Сообщалось, что этой весной «Хезболла» предприняла попытку организовать теракт на территории Израиля.

Марианна Беленькая