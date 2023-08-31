В Петербурге продажи лекарств в июле выросли на 18%

В июле 2023 года совокупные продажи лекарств в аптеках Санкт-Петербурга составили 5,7 млрд рублей, что на 18% больше чем за тот же месяц прошлого года, сообщают «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на данные компании DSM Group.

Аналитики отмечают, что рост произошел преимущественно за счет увеличения стоимости, так как в натуральном значении он оказался не так высок.

За год цена приобретенной пачки лекарственных препаратов выросла с 367 до 410 руб., на 12%.

В разрезе импортной и отечественной продукции динамика разнится. Стоимость реализованной пачки зарубежных лекарств в июле за год выросла на 19% с 500 до 594 руб., отечественной – на 9% с 258 до 282 руб.

При этом, по данным Петростата, в июле 2023 г. годовая инфляция на медикаменты составила 5,5%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в аптеках Петербурга продажи антидепрессантов выросли почти на 40%.

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