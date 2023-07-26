В аптеках Петербурга продажи антидепрессантов выросли почти на 40%

За первое полугодие 2023 года продажи антидепрессантов в петербургских аптеках увеличились на 39%, всего было куплено более 509 упаковок препаратов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По результатам исследования, за шесть месяцев текущего года продажи всех препаратов для нервной системы выросли на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Всего было куплено 1,928 млн упаковок лекарств из групп «психоаналептики» и «психотропные препараты».

Продажи транквилизаторов выросли на 27%, а нейролептиков — на 24%. При этом спрос на снотворные и седативные препараты уменьшился на 22%.

«Количество тревожных и депрессивных состояний растет, то есть связь между продажами и обращениями к врачу присутствует. Диспансеры достаточно сильно загружены»,— пояснил для издания психиатр Иван Нечипорук.

В петербургских аптеках лекарств для нервной системы продали на 1,278 млрд рублей. Цена на средневзвешенную пачку выросла незначительно — всего на 3%. Средняя расценка на антидепрессанты увеличилась на 8%. Из-за падания спроса на седативные и снотворные препараты цена на них снизилась на 28%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские фармкомпании на треть увеличили производство медицинских препаратов.

Елизавета Цветкова

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