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Власти Краснодара выбрали подрядчика строительства приюта для бездомных животных

Строительная компания «Кубаньэнергостройремонт» стала победителем конкурса на строительство приюта для животных на территории Краснодара. Стоимость контракта составляет 191,2 млн руб.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, подрядчик должен будет завершить работы до 31 июля 2024 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубаньэнергостройремонт» зарегистрировано в 2019 году в Краснодаре. Бенефициаром является Светлана Мамий. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2022 году составила 652 млн руб., чистая прибыль – 431 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», строить приют будут в поселке Березовом. Он рассчитан на 228 животных. На территории приюта предусмотрены стационар, склад, душевая комната, вольеры, кормокухня, подсобные и другие помещения.

Наталья Решетняк

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