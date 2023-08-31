Власти Краснодара выбрали подрядчика строительства приюта для бездомных животных

Строительная компания «Кубаньэнергостройремонт» стала победителем конкурса на строительство приюта для животных на территории Краснодара. Стоимость контракта составляет 191,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, подрядчик должен будет завершить работы до 31 июля 2024 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубаньэнергостройремонт» зарегистрировано в 2019 году в Краснодаре. Бенефициаром является Светлана Мамий. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2022 году составила 652 млн руб., чистая прибыль – 431 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», строить приют будут в поселке Березовом. Он рассчитан на 228 животных. На территории приюта предусмотрены стационар, склад, душевая комната, вольеры, кормокухня, подсобные и другие помещения.

Наталья Решетняк

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