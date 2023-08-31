Аналитики SberCIB: выкуп акций нефтяников у иностранцев может ослабить рубль

Сделки компаний нефтяного сектора по выкупу акций у иностранцев могут создать дополнительные риски для рубля, считают аналитики SberCIB Investment Research. Они обратили внимание на заявление вице-премьера Александра Новака, который сообщил, что компания ЛУКОЙЛ обратилась к правительству за разрешением на выкуп акций у иностранных инвесторов с дисконтом не менее 50%. По словам господина Новака, с подобными просьбами обращались к властям и другие нефтегазовые компании.

«Валюта для подобных сделок у таких компаний наверняка есть. Тем не менее нельзя исключать, что при получении таких разрешений отдельные экспортеры могут сократить продажи валюты. В целом подобные сделки, совокупный объем которых может превысить $10 млрд (только у ЛУКОЙЛа $5 млрд), могут создать негативный фон для рубля, т. к. вызовут ожидания большего оттока капитала в будущем. В этих условиях рубль может ослабеть еще больше и в четверг протестировать отметку 97 руб. за доллар»,— отмечается в аналитическом обзоре SberCIB Investment Research.

В базовом сценарии аналитики ожидают укрепления рубля до уровня 85 руб. за доллар к концу 2023 года — постепенно на курсе должны сказаться такие факторы, как рост цен на мировых товарных рынках и сокращение дисконтов на российскую нефть.

Невысокие объемы продаж валютной выручки экспортерами действительно оказывают давление на курс рубля, подтверждал Банк России в обзоре рисков финансовых рынков за июль. В прошедшем месяце объем продаж валютной выручки экспортерами сократился на 1,6% — с 7 млрд до 6,9 млрд руб., приводил данные Центробанка. При этом российский рубль за месяц ослабился к американскому доллару на 2,3%, указывал регулятор. В июне ослабление было более значимым — 10,4%.

Совет директоров ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку до 12% годовых. На этом фоне курс сначала укрепился на отметке 92 руб./$, но потом вернулся к снижению. Сегодня курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 96 руб., евро — 105 руб.

Об ослаблении рубля и мерах поддержки национальной валюты со стороны правительства — в материале «Ъ» «Рубль притормозили».

Александр Кислов