Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аналитики SberCIB: выкуп акций нефтяников у иностранцев может ослабить рубль

Сделки компаний нефтяного сектора по выкупу акций у иностранцев могут создать дополнительные риски для рубля, считают аналитики SberCIB Investment Research. Они обратили внимание на заявление вице-премьера Александра Новака, который сообщил, что компания ЛУКОЙЛ обратилась к правительству за разрешением на выкуп акций у иностранных инвесторов с дисконтом не менее 50%. По словам господина Новака, с подобными просьбами обращались к властям и другие нефтегазовые компании.

«Валюта для подобных сделок у таких компаний наверняка есть. Тем не менее нельзя исключать, что при получении таких разрешений отдельные экспортеры могут сократить продажи валюты. В целом подобные сделки, совокупный объем которых может превысить $10 млрд (только у ЛУКОЙЛа $5 млрд), могут создать негативный фон для рубля, т. к. вызовут ожидания большего оттока капитала в будущем. В этих условиях рубль может ослабеть еще больше и в четверг протестировать отметку 97 руб. за доллар»,— отмечается в аналитическом обзоре SberCIB Investment Research.

В базовом сценарии аналитики ожидают укрепления рубля до уровня 85 руб. за доллар к концу 2023 года — постепенно на курсе должны сказаться такие факторы, как рост цен на мировых товарных рынках и сокращение дисконтов на российскую нефть.

Невысокие объемы продаж валютной выручки экспортерами действительно оказывают давление на курс рубля, подтверждал Банк России в обзоре рисков финансовых рынков за июль. В прошедшем месяце объем продаж валютной выручки экспортерами сократился на 1,6% — с 7 млрд до 6,9 млрд руб., приводил данные Центробанка. При этом российский рубль за месяц ослабился к американскому доллару на 2,3%, указывал регулятор. В июне ослабление было более значимым — 10,4%.

Совет директоров ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку до 12% годовых. На этом фоне курс сначала укрепился на отметке 92 руб./$, но потом вернулся к снижению. Сегодня курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 96 руб., евро — 105 руб.

Об ослаблении рубля и мерах поддержки национальной валюты со стороны правительства — в материале «Ъ» «Рубль притормозили».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...