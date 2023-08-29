Рубль притормозили

Меры поддержки рубля, принятые правительством, начали приносить плоды: несмотря на попытку курса доллара закрепиться выше уровня 96 руб./$, по итогам торгов 29 августа он остановился на 95,46 руб./$. Участники рынка отмечают снижение спекулятивной активности в связи с возможностью расширения мер поддержки и сохраняющимся предложением валюты со стороны экспортеров даже после завершения налогового периода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Курс доллара на Московской бирже 29 августа после двухнедельного перерыва поднялся выше уровня 96 руб./$. В ходе торгов он достигал 96,28 руб./$, что на 97 коп. выше значения закрытия предыдущего дня. Но по итогам торговой сессии курс остановился на 95,46 руб./$. Курс евро в ходе торгов достигал 104,08 руб./€, максимума с 16 августа, но закрылся на отметке 103,63 руб./€, прибавив за день 44 коп. Юань вырос за день лишь на 4 коп., до 13,094 руб./CNY.

Участники рынка говорят о «неудавшейся попытке спекулянтов разогнать курс после завершения налогового периода».

В понедельник, 28 августа, компании закончили перечисление налогов в бюджет, что, по оценкам аналитиков Росбанка, привело к структурному дефициту ликвидности на уровне 0,7 трлн руб. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что в предыдущие месяцы после завершения налогового периода 28-го числа предложение валюты на рынке снижалось, что способствовало ослаблению рубля.

В этот раз спекулятивно настроенные инвесторы также могли предпринять попытку разгонять курс, но по мере приближения к уровню стоимости доллара в 100 руб. такие стратегии теперь сворачиваются.

Владимир Путин, президент РФ, 4 декабря 2014 года, за две недели до увеличения ключевой ставки ЦБ до 17%: «Я прошу... провести жесткие, скоординированные действия, чтобы отбить у так называемых спекулянтов охоту играть на колебаниях курса российской валюты».

Как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, при приближении рубля к минимумам текущего года «возникают риски поддержки рубля». Именно после преодоления этого порога, например, Банк России провел внеплановое заседание и повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.

Ослаблению рубля по итогам налогового периода также препятствуют дополнительные продажи иностранной валюты, осуществляемые экспортерами в рамках недавних договоренностей с властями, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Две недели назад «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников сообщил, что с 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах.

«Предполагаем, что экспортеры будут придерживаться этих договоренностей. В противном случае репатриация и продажа значительной части валютной выручки может стать обязательной, а также могут быть введены ограничения на отток капитала»,— отмечает господин Васильев.

Косвенно о высокой активности экспортеров на рынке могут говорить высокие объемы торгов и размер средней сделки. Объем торгов с долларом с поставкой «завтра» составил 29 августа 98 млрд руб., что лишь на 7% ниже показателя предыдущего дня. Объем торгов с юанем достиг 142,5 млрд руб., с евро — 48,8 млрд руб. Размер средней сделки в долларе вырос и составил 5,3 млн руб.

С осени рубль может получить поддержку и со стороны нефтяных цен. В августе средняя цена российской нефти Urals составила, по оценкам “Ъ”, основанным на данных Profinance и Investing.com, $71,5 за баррель, что на $9 выше показателя июля. «Примерный лаг между высокими ценами на нефть и поставкой валюты от экспортной выручки на российский валютный рынок, по оценкам Банка России, составляет два-три месяца. Поэтому положительное влияние на рубль вероятно в сентябре—октябре»,— поясняет Михаил Васильев.

В базовом сценарии господин Васильев допускает, что уже только активности экспортеров будет достаточно, чтобы удержать валюту в коридоре 94–99 руб. за доллар, 101–107 руб. за евро и 12,9–13,5 руб. за юань: «Понимание того, что власти могут более уверенно поддержать рубль, будет сдерживать пыл спекулянтов. Рост к 100 руб. за доллар и выше возможен в первую очередь в случае сохранения устойчивого реального спроса на валюту со стороны бизнеса».

Виталий Гайдаев