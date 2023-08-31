Pernod Ricard повысил дивиденды после роста чистой прибыль по итогам года

Французский производитель алкогольных напитков Pernod Ricard опубликовал результаты 2022–2023 финансового года. В целом показатели оказались чуть выше или на уровне ожиданий аналитиков. Продажи выросли на 13%, до €12,1 млрд., объявленная чистая прибыль — тоже на 13%, до €2,26 млрд. Не дотянули до прогнозов показатель EBIT, который на 3,6% ниже ожиданий, и доход на одну акцию (€9,11) — на 2,5%.

Самыми популярными категориями продукции Pernod Ricard в завершившемся году были шотландский виски (чистые продажи выросли на 34%), коньяк и бренди (на 17%), ирландский виски (на 13%). По прогнозам компании, в первом квартале текущего финансового года продажи алкоголя снизятся в Китае и США из-за сложных макроэкономических условий. При этом Pernod Ricard подтвердил среднесрочные прогнозы по росту чистых продаж на 4–7%. Кроме того, производитель повысил дивиденды до €4,7 на одну акцию (на 14%) и объявил о выкупе бумаг на сумму €500–800 млн.

Представленные результаты Pernod Ricard аналитик Citi Саймон Хейлз назвал «смешанными». Он однако отметил в комментариях для The Wall Street Journal, что инвесторы могут утешаться дальнейшим укреплением роста органических продаж, подтверждением среднесрочных прогнозов компанией и расширением программы выкупа акций в следующем финансовом году. Акции Pernod Ricard отреагировали на отчетность компании падением на 2,69%.

Алена Миклашевская