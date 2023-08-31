Песков: итогов обсуждения поставок зерна между РФ, Турцией и Катаром пока нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конкретных итогов переговоров России, Турции и Катара об альтернативе зерновой сделке пока нет. По его словам, обсуждения продолжатся во время визита в Москву главы МИД Турции Хакана Фидана.

В ходе пресс-колла журналисты спросили Дмитрия Пескова, удалось ли достичь прогресса в ходе переговоров об альтернативном плане зерновой сделки. «Каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет, но предстоят в Москве и сегодня, в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждение этой темы. Трудно сказать, насколько результативным это будет»,— ответил он.

Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что Россия согласится на пролонгацию зернового соглашения исключительно после выполнения выдвинутых страной условий. «Будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях. Да и как говорил президент, Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся ее»,— заключил он.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении российской части условий. Российская сторона, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Вчера, 30 августа, Владимир Путин предложил альтернативу зерновой сделке с участием Катара и Турции. Согласно его инициативе, Россия поставит 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении со стороны Катара.

Милена Костерева