Нижегородские коммунисты вновь инициировали возвращение прямых выборов глав МСУ

Фракция КПРФ в нижегородском заксобрании подготовила законопроект о возвращении прямых выборов глав муниципальных образований. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщил глава фракции, вице-спикер заксобрания Владислав Егоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Речь идет о внесении изменений в ст. 4 областного закона об отдельных вопросах организации местного самоуправления. Прямые всенародные выборы предлагается сделать единственным способом избрании главы муниципального образования. Федеральное законодательство позволяет региону внести такие изменения.

По словам Владислава Егорова, подобные изменения повысят степень доверия населения к местным руководителям и уровень их ответственности перед избирателями. «Местное самоуправление потому так и называется, что граждане сами определяют — кто и каким образом от их имени будет управлять территорией, где они проживают. Нельзя считать самоуправлением граждан издание распоряжений начальником, назначенным "сверху" и потому не ответственным перед жителями округа»,— отметил вице-спикер заксобрания.

Также коммунисты предлагают ограничить время пребывания главы МСУ на этой должности двумя сроками подряд и законодательно закрепить правила отзыва избирателями главы МСУ с его поста.

Как писал «Ъ-Приволжье», инициативы о возвращении прямых выборов глав МСУ звучали со стороны КПРФ уже несколько раз. Каждый раз они были отклонены областным правительством и депутатским большинством в региональном парламенте.

Андрей Репин