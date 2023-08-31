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Коммерсантъ FM
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В Бурятии пенсионерка приговорена почти к 3 годам за нападение на полицейских

Октябрьский районный суд Улан-Удэ 31 августа вынес обвинительный приговор в отношении 61-летней местной жительницы Натальи Филоновой. Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и приговорена к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима. С учетом времени, проведенного в СИЗО, срок отбывания составит один год и пять месяцев.

«Действительно, сегодня состоялось вынесение приговора по данному уголовному делу. Какой-либо информации сверх этого предоставить не можем»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Как сообщил источник «Ъ», знакомый с ходом рассмотрения дела, Наталья Филонова находится под арестом с 21 октября 2022 года. По версии обвинения, за месяц до этого женщина в зале Советского районного суда напала на полицейских, ударив одного рукой, и ткнув другого шариковой ручкой. В Советский суд Филонова была доставлена для рассмотрения административного дела об участии в антивоенном митинге.

Влад Никифоров, Иркутск

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