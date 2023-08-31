Быстрыкин поручил возбудить дело из-за сноса многоэтажки в Геленджике

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав участников долевого строительства многоквартирного дома в Геленджике, который был признан самовольной постройкой и снесен. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В 2011 году по договору долевого участия несколько человек приобрели квартиры в строящемся многоквартирном доме. Однако по иску главы города суд признал дом самовольной постройкой в связи с его возведением без разрешительной документации. Объект снесли, а более 400 дольщиков лишились единственного жилья.

Александр Бастрыкин ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СКР по Краснодарскому краю была проведена процессуальная проверка. Теперь глава СКР поручил руководителю ведомства Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Татьяна Ручкина

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