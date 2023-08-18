Киностояние

Киносети, которые еще с пандемии несли значительные убытки, а в прошлом году на фоне потери зарубежных новинок вынуждены были заморозить часть залов и сдавать их в аренду под компьютерные клубы из-за падения посещаемости, наконец привлекли внимание властей. По оценке Фонда кино, кассовые сборы российских кинотеатров в 2022 году упали на 42%, до 24 млрд руб. Регулярный показ проводят 2,1 тыс. кинотеатров и 5,3 тыс. кинозалов. Однако меры поддержки, которые президент поручил правительству проработать в рамках посещения выставки «Развитие креативной экономики», оказались неожиданными: до 30 сентября разработать и реализовать программу открытия кинозалов в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Новость вызвала недоумение в отрасли: с 2015 года действует программа реновации кинозалов в населенных пунктах с численностью проживающих до 100 тыс., а с 2016 года — до 500 тыс. В рамках программы залы получают средства на закупки, транспортировку и установку оборудования (экраны, проекторы, кресла), ремонт и переоснащение цифровым оборудованием. По данным Фонда кино, поддержку получили в 2021 году 122 кинозала, в 2022 году — 103, а в 2023-м — 94. В то же время, как говорят мои собеседники в отрасли, многие кинотеатры и дома кино, которые еще несколько лет назад подавали заявки на субсидии, до сих пор ожидают их: «Количество кинотеатров, которые нуждаются в ремонте, исчисляется сотнями». В такой ситуации логично было бы направить средства на расширение и ускорение уже действующих программ поддержки, чем на строительство новых кинозалов. Крупные и региональные киносети неоднократно обращались в прошлом году к властям с просьбами выделить субсидии в связи с потерей голливудского кино.

И правительство решило компенсировать потерю поддержкой кинопроизводства. В недавних поручениях президента есть даже пункты о льготах для отечественной анимации. Однако пока отечественные премьеры не приносят сопоставимых с голливудскими фильмами сборов. Так, в первую неделю проката «Человек-паук: Паутина вселенных», по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», с легкостью обогнал по сборам идущий с 20 апреля отечественный «Вызов». В результате киносети включают в сеансы южнокорейские фильмы, артхаус и другой специфический контент. Такие картины еще могут заинтересовать жителей крупных городов, но не отдаленных регионов: там не обойдется без полюбившегося многим региональным сетям предсеансного обслуживания. Тем более ожидается, что в сентябре на Западе в цифровой прокат, стуча каблуками, выйдет «Барби».