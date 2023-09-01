Уфотерапия

В прокат выходит фильм Марка Тёртлтауба «Джулс», синопсис которого обещает веселую комедию о похождениях бодрых пенсионеров, неожиданно познакомившихся с космическим пришельцем. О том, как картина оборачивается грустной историей о старении и одиночестве, рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самым лучшим слушателем для Милтона (Бен Кингсли) оказывается инопланетянин (Джейд Квон)

Фото: Парадиз Самым лучшим слушателем для Милтона (Бен Кингсли) оказывается инопланетянин (Джейд Квон)

Фото: Парадиз

В пересказе сюжет «Джулса» кажется переработкой спилберговского «Инопланетянина» (1982) для тех, у кого уже выросли не только дети, но и внуки. Здесь имеется маленький городок, случайно застрявший в нем пришелец, местные жители, чья открытость и готовность принимать все новое и необычное объясняется не детской любознательностью, но долгим жизненным опытом, и даже правительственные агенты, которые хотят отловить космического гостя для своих явно нехороших целей, так что положительные персонажи должны помочь ему невредимым вернуться домой. Впрочем, фильмы на тему первых контактов внеземных цивилизаций с пожилыми землянами тоже существуют: тут можно вспомнить «Кокон» Рона Ховарда (1985) или «Батарейки не прилагаются» Мэттью Роббинса (1987). Но от этих картин ленту Марка Тёртлтауба, больше известного как продюсер (среди его достижений на этом поприще есть, например, дважды оскароносная «Маленькая мисс Счастье» (2006), «Джулс» — всего четвертая его режиссерская работа), отличают элегическая интонация и отсутствие иллюзий: по фильму даже вполне благополучная старость — довольно печальный этап человеческой жизни.

Это в полной мере относится к Милтону (Бен Кингсли), одинокому вдовцу, проживающему в захолустном пенсильванском городке. Его сын Тим давно уехал в Калифорнию и с отцом почти не общается, а дочь Дениз (Зои Уинтерс) очень занята своей жизнью и работой в ветеринарной клинике. Она исправно навещает отца, но почти каждая их встреча превращается в тихое противостояние по бытовым вопросам — фрустрация Дениз будет очень хорошо понятна зрителям среднего возраста, имеющим дело с упрямством пожилых родителей. Ее тревоги объяснимы: Милтон начинает проявлять забывчивость, которая может быть первым признаком деменции, но при этом наотрез отказывается и от консультаций с врачом, и от самой мысли, что ему, возможно, уже необходим уход.

Среди его немногочисленных развлечений — детективные сериалы и еженедельные заседания городского совета, на которых он неизменно выступает с одними и теми же предложениями: поменять городской девиз и сделать пешеходный переход там, где его, по мнению Милтона, не хватает. Когда вечером после одного из таких собраний на его заднем дворе терпит крушение летающая тарелка, Милтон ведет себя на удивление спокойно и разумно: его первое побуждение, в отличие от большинства киногероев в такой ситуации,— позвонить в службу спасения. Там ему, конечно, не верят, а дочка вообще не берет трубку. Чуть позже оказывается, что в тарелке есть пассажир (пришельца играет актриса и каскадер Джейд Квон в «инопланетном» гриме). Сначала Милтон выносит ему во двор одеяло и стакан воды, потом приглашает в дом и кормит. Выясняется, что гость всей земной еде предпочитает яблоки, и вот они уже сидят вдвоем на диване и смотрят детективы вместе.

Милтону даже не приходит в голову скрывать это происшествие — он рассказывает о нем и городскому совету, и продавцу в супермаркете. Но когда о пришельце узнает его соседка Сэнди (Харриет Сэнсон Харрис), так же смирно доживающая свой век, она убеждает его, что больше никто не должен ничего знать, ведь она видела в кино, что «они делают с такими парнями». Потом, правда, приходится посвятить в тайну еще одну пенсионерку — Джойс (Джейн Кертин). Все четверо образуют теплую дружескую компанию, в то время как Дениз продолжает считать папины рассказы про инопланетянина симптомом подступающего Альцгеймера.

Юмор в фильме очень сдержанный, а сюжет иногда совершает довольно дикие повороты, разыгранные скорее в минорном ключе (лучше вам не знать, зачем Джулсу, как нарекла пришельца Сэнди, понадобились кошки).

Невероятно точные даже в таких странных обстоятельствах Тёртлтауб, сценарист Гэвин Стеклер и актеры больше концентрируются на той неизбывной горечи, которую несут в себе персонажи, даже когда дарят своему новому другу футболки со смешными надписями и обсуждают побочные эффекты от лекарств, повышающие «сексуальные ощущения».

За весь фильм Джулс так и не произносит ни слова, а авторы не объясняют, как и зачем он попал на земную орбиту. Не окажись он замешан в местной криминальной хронике, его можно было бы счесть порождением воображения Милтона или коллективной проекцией троих стариков, которым так нужен терпеливый слушатель, чтобы доверить ему боль, страхи, разочарования, о которых боишься рассказать даже самому себе. Но никаких инопланетных способов избавиться от них Джулс, даже будучи настоящим и обладая сверхспособностями, не предлагает, разве что научиться принимать их неизбежность на нашем коротком земном веку.