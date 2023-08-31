Роспотребнадзор исключил завоз в Россию «болезни легионеров»

Риски завоза легионеллеза («болезнь легионеров») в Россию и заболевания на территории страны исключены, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомство заверило, что ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу контролируют специалисты.

Легионеллез —инфекционное заболевание, протекающее поражением легких или их воспалением, а также нарушениями нервной системы. От человека к человеку не передается.

«Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили «РИА Новости» в Роспотребнадзоре.

Вспышку заболевания зарегистрировали в конце августа в польском районе Жешува. По последним данным, число умерших от легионеллеза в этом районе возросло до 16.