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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор исключил завоз в Россию «болезни легионеров»

Риски завоза легионеллеза («болезнь легионеров») в Россию и заболевания на территории страны исключены, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомство заверило, что ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу контролируют специалисты.

Легионеллез —инфекционное заболевание, протекающее поражением легких или их воспалением, а также нарушениями нервной системы. От человека к человеку не передается.

«Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили «РИА Новости» в Роспотребнадзоре.

Вспышку заболевания зарегистрировали в конце августа в польском районе Жешува. По последним данным, число умерших от легионеллеза в этом районе возросло до 16.

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