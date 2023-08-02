МИД Китая выразил недовольство решением США предоставить военную помощь Тайваню

Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что КНР выражает серьезное недовольство и решительно возражает против решения США предоставить военную помощь Тайваню, передает китайское госагентство «Синьхуа».

«Предоставление США военной помощи Тайваню серьезно нарушает принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, особенно коммюнике от 17 августа»,— сказал представитель МИД КНР в ответ на просьбу журналиста прокомментировать решение США выделить Тайваню военную помощь на сумму до $345 млн.

Три совместных коммюнике между правительствами США и КНР — это Шанхайское коммюнике (1972), Китайско-американское коммюнике об установлении дипломатических отношений (1979) и Коммюнике 17 августа (1982). Эти соглашения способствовали установлению дипотношений между США и КНР. В Коммюнике 17 августа США, в частности, обязались с течением времени сокращать поставки оружия Тайваню.

По словам представителя министерства, шаг Вашингтона серьезно подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая, наносит ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в регионе. Он отметил, что тайваньский вопрос является «красной линией», которую нельзя пересекать.

КНР призывает США прекратить наращивание военных контактов с Тайванем и вооружение его любыми средствами, строго соблюдать принцип одного Китая и положения трех китайско-американских коммюнике, а также перестать поддерживать силы, выступающие за независимость Тайваня, передает агентство слова представителя МИДа.

29 июля Джо Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн. Деньги выделяются на оборонную продукцию, обучение и подготовку в военной сфере. Посольство КНР в Вашингтоне раскритиковало решение и призвало Вашингтон придерживаться принципа одного Китая и прекратить продавать оружие Тайваню.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чем Тайвань не Украина».

Эрдни Кагалтынов