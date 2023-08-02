Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Китая выразил недовольство решением США предоставить военную помощь Тайваню

Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что КНР выражает серьезное недовольство и решительно возражает против решения США предоставить военную помощь Тайваню, передает китайское госагентство «Синьхуа».

«Предоставление США военной помощи Тайваню серьезно нарушает принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, особенно коммюнике от 17 августа»,— сказал представитель МИД КНР в ответ на просьбу журналиста прокомментировать решение США выделить Тайваню военную помощь на сумму до $345 млн.

Три совместных коммюнике между правительствами США и КНР — это Шанхайское коммюнике (1972), Китайско-американское коммюнике об установлении дипломатических отношений (1979) и Коммюнике 17 августа (1982). Эти соглашения способствовали установлению дипотношений между США и КНР. В Коммюнике 17 августа США, в частности, обязались с течением времени сокращать поставки оружия Тайваню.

По словам представителя министерства, шаг Вашингтона серьезно подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая, наносит ущерб китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности в регионе. Он отметил, что тайваньский вопрос является «красной линией», которую нельзя пересекать.

КНР призывает США прекратить наращивание военных контактов с Тайванем и вооружение его любыми средствами, строго соблюдать принцип одного Китая и положения трех китайско-американских коммюнике, а также перестать поддерживать силы, выступающие за независимость Тайваня, передает агентство слова представителя МИДа.

29 июля Джо Байден объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн. Деньги выделяются на оборонную продукцию, обучение и подготовку в военной сфере. Посольство КНР в Вашингтоне раскритиковало решение и призвало Вашингтон придерживаться принципа одного Китая и прекратить продавать оружие Тайваню.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чем Тайвань не Украина».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...