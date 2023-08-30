«Газпром» получил непрофильную прибыль

Резкое падение выручки от экспортных продаж газа на фоне роста затрат и капитальных вложений привели к тому, что газовый бизнес «Газпрома» — корневой элемент деятельности группы — в первом полугодии оказался убыточным. Такое положение вещей наблюдалось прежде в первом полугодии 2020 года в разгар пандемии, а до этого — в 1998 году. По мере дальнейшего снижения цен на газ в Европе ситуация может ухудшиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сокращение экспорта газа в Европу на фоне снижения экспортных цен и роста налогов превратило газовый бизнес «Газпрома» в убыточный впервые со времен пандемии и во второй раз за последние 25 лет.

«Газпром» вечером 28 августа раскрыл отчетность (.pdf) по МСФО и бухгалтерскую отчетность по РСБУ. Согласно последней, чистый убыток головной компании по итогам первого полугодия составил 255 млрд руб. По МСФО группа «Газпром» получила 296 млрд руб. прибыли, однако фактически этот показатель был обеспечен исключительно нефтяным бизнесом — «Газпром нефть», которая раскрыла свою отчетность по МСФО 25 августа, заработала в первом полугодии 304 млрд руб. прибыли.

Схожая ситуация наблюдается и с выручкой. Так, выручка всех компаний группы, кроме головной — условного «негазового бизнеса»,— практически не изменилась, снизившись в первом полугодии всего лишь на 2,1%, до 2,4 трлн руб. (из них 1,55 трлн руб. приходится на «Газпром нефть»).

Выручка самого ПАО «Газпром» упала на 65%, до 2,74 трлн руб., в том числе выручка непосредственно от продажи газа упала в 2,1 раза, до 1,7 трлн руб.

В целом финансовые результаты головной компании похожи на первое полугодие 2020 года, когда убыток «Газпрома» по РСБУ был даже немного больше — 277 млрд руб. Существенная разница в том, что на тот момент мировые цены на углеводороды были на минимальном уровне за последние 20 лет: так, средняя цена Brent составляла $39,9 за баррель, а средняя экспортная цена газа «Газпрома» — $124 за 1 тыс. кубометров. В этом году цены на нефть и газ были в разы выше: нефть Brent — $78,5, а средняя цена на газ в Европе — около $510 за 1 тыс. кубометров.

«Газпром» больше не раскрывает свою среднюю экспортную цену, а также объемы экспорта газа.

По оценке “Ъ”, экспорт в Европу в первом полугодии мог составить около 16,1 млрд кубометров, в Турцию — 9 млрд кубометров, в Китай — 11,1 млрд кубометров.

В первых двух случаях продажи в основном осуществляются в привязке к европейским ценам на газ, при поставках в Китай — по нефтяной привязке, цена могла составить около $309 за 1 тыс. кубометров. Объем экспорта газа в дальнее зарубежье в первом полугодии мог упасть на 47% год к году, при этом средняя цена поставок в Европу тоже сократилась.

Фамил Садыгов, зампред правления «Газпрома», 28 августа: «По итогам первого полугодия 2023 года группа «Газпром» показала достойные финансовые результаты, которые сопоставимы с показателями за аналогичные периоды 2018–2019 годов».

Убыточность газового бизнеса вызвана не только сокращением продаж, но и ростом себестоимости, а также капитальных инвестиций. В первом случае иллюстрацией может служить себестоимость продаж услуг по транспорту газа, которая выросла на 76,6%, до 234 млрд руб., и на 62% превысила выручку от продажи таких услуг — видимо, это отражает сокращение транспортировки газа по газотранспортной системе вкупе с ростом мощностей самой системы после ввода так и не заработавших газопроводов для «Северного потока-2». Капитальные вложения компании выросли до 1,2 трлн руб., однако «Газпром» не раскрыл точную динамику роста, а также разбивку затрат по категориям.

Аналитики «Моих инвестиций», комментируя результаты компании, отмечают, что «затраты на материалы и ремонты остаются на более высоких уровнях, чем исторические, таким образом, продолжен тренд, заданный в годовой отчетности». «Мы рассматриваем результаты скорее как нейтральные для акции, однако отмечаем высокие операционные и капитальные затраты, что может негативно сказаться на результатах в будущем»,— добавляют они.

Юрий Барсуков