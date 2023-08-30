Мужчины. Первый круг. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Доминик Кёпфер (Германия) 6:2, 3:2, отказ. Кэмерон Норри (Великобритания, 16)—Александр Шевченко (Россия) 6:3, 6:2, 6:2. Александр Зверев (Германия, 12)—Александр Вукич (Австралия) 6:4, 6:4, 6:4. Григор Димитров (Болгария, 19)—Алекс Молчан (Словакия) 6:7 (9:11), 6:7 (5:7), 6:1, 7:5, 7:6 (11:9). Янник Синнер (Италия, 6)—Янник Ханфман (Германия) 6:3, 6:1, 6:1. Даниил Медведев (Россия, 3)—Атилла Балаж (Венгрия) 6:1, 6:1, 6:0. Алекс Де Минор (Австралия, 13)—Тимофей Скатов (Казахстан) 6:2, 3:6, 6:1, 7:5. Майкл Ммо (США)—Карен Хачанов (Россия, 11) 6:2, 6:4, 6:2. Хуберт Хуркач (Польша, 17)—Марк-Андреа Хуэслер (Швейцария) 4:6, 5:7, 7:6 (7:0), 6:3, 6:1. Андрей Рублев (Россия, 8)—Артур Казо (Франция) 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.
Женщины. Первый круг. Ван Яфань (Китай)—Каролин Гарсия (Франция, 7) 6:4, 6:1. Клара Таусон (Дания)—Анастасия Потапова (Россия, 27) 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Екатерина Александрова (Россия, 22)—Лейла Фернандес (Канада) 7:6 (7:4), 5:7, 6:4. Маркета Вондроушова (Чехия, 9)—Хан Налэ (Южная Корея) 6:3, 6:0. Людмила Самсонова (Россия, 14)—Клэр Лю (США) 7:6 (7:3), 6:3. Янина Викмайер (Бельгия)—Вера Звонарева (Россия) 6:4, 6:4. Мэдисон Кис (США, 17)—Аранча Рус (Нидерланды) 6:2, 6:4. Элина Свитолина (Украина, 26)—Анна-Лена Фридзам (Германия) 6:3, 6:1. Анастасия Павлюченкова (Россия)—Фиона Кроли (США) 6:2, 6:4. Джессика Пегула (США, 3)—Камила Джорджи (Италия) 6:2, 6:2. Унс Джабир (Тунис, 5)—Камила Осорио (Колумбия) 7:5, 7:6 (7:4). Лучия Бронцетти (Италия)—Барбора Крейчикова (Чехия, 12) 6:4, 7:6 (7:3). Дарья Касаткина (Россия, 13)—Алисия Паркс (США) 2:6, 6:4, 6:2. Грет Миннен (Бельгия)—Винус Уильямс (США) 6:1, 6:1. Джоди Берридж (Великобритания)—Анна Блинкова (Россия) 6:3, 6:4. Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Марина Заневская (Бельгия) 6:3, 6:2. Второй круг. Белинда Бенчич (Швейцария, 15)—Юрико Лили Миядзаки (Великобритания) 6:3, 6:3. Тейлор Таунсенд (США)—Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 19) 7:6 (7:1), 7:5. Коко Гауфф (США, 6)—Мирра Андреева (Россия) 6:3, 6:2.