«Намечается борьба за стратегическую инициативу»

Президент России Владимир Путин осенью может посетить Китай. Об этом сообщили в российской парламентской делегации по итогам визита в Пекин. Во время переговоров со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что хотел бы видеть российского лидера на экономическом форуме «Один пояс — один путь», который намечен на октябрь. Данная информация была оглашена на фоне саммита НАТО в Вильнюсе. Политический обозреватель “Ъ FM” ДмитрийДризе считает, что подобные совпадения неслучайны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Пока западный мир демонстрировал единение в Вильнюсе, в Пекине принимали отечественных парламентариев во главе с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко. И вот так эффектно все совпало по времени: не успел генсек НАТО Йенс Столтенберг закончить оглашение тезисов итоговой декларации саммита альянса, как вдруг пришла новость о том, что предположительно в октябре в Китае ждут Владимира Путина для участия в форуме «Один пояс — один путь».

Правда, столь ценные сведения получены от членов российской делегации, но звучит все это эффектно. Так что будем считать, что информация получит официальное подтверждение, и визит президента России в Поднебесную, по крайней мере, как минимум уже обсуждается. Действительно, это логично: Китай шлет Западу сигнал — мол, я все вижу.

И у нас, и у КНР есть в этом вопросе (с Украиной) свои интересы, с ними необходимо считаться. Неплохо было бы спросить, что Китай обо всем этом думает. Тем более что участники встречи в Вильнюсе КНР также обсуждали и договорились от ее агрессивного влияния всячески защищаться. Раз так, значит, вот вам и ответ.

Что еще интересно: Реджеп Тайип Эрдоган ждет Владимира Путина у себя в августе, а председатель Си — осенью. И в том, и в другом случае четкого подтверждения всему этому нет. Не секрет, что лидеры двух стран продвигают свои мирные инициативы, оба претендуют на лидерство в этом вопросе, и оба неизбежно конкурируют между собой.

Таким образом, намечается борьба за стратегическую инициативу между Турцией, Западом и Китаем. Или Анкара и Пекин предпочтут действовать сообща, предложив политическую альтернативу западному курсу. Москва же в свою очередь обещает адекватно ответить Западу и Киеву, рассуждает об их неконструктивном агрессивном поведении и угрозе миру, однако никаких конкретных предложений по переговорам не высказывает.

Китай нынче активно контактирует с Америкой. В КНР побывал госсекретарь Энтони Блинкен, только что там гостила министр финансов Джанет Йеллен. Итогом стало заявление президента США Джо Байдена о том, что можно договориться с этой большой страной без какой-либо конфронтации. Собственно, есть намерение провести личную встречу с Си Цзиньпином.

Как бы то ни было, до октября еще очень много времени. Заметно, что российский стратегический партнер находится в некоторых раздумьях — размышляет относительно будущей мировой архитектуры. Но при этом четко дает понять, что он явно не в восторге от всего происходящего. Не нужна ему вооруженная конфронтация. Как-то по-другому нужно бороться за лидерство в современном мире.

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