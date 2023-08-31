Не договорились на берегу

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по факту передачи в частную собственность участка у озера Карабалыклы площадью 1,5 га в Абзелиловском районе Башкирии. Известно, что участок сначала находился в аренде у местного предпринимателя Ильгиза Мусина, в 2015 году он его выкупил для строительства дома рыбака и цеха переработки рыбной продукции. Озеро Карабалыклы также находится у господина Мусина в аренде, сообщил источник «Ъ-Уфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль процессуальную проверку по факту передачи в собственность предпринимателю Ильгизу Мусину части северо-западного берега озера Карабалыклы общей площадью 1,5 га в Абзелиловском районе Башкирии. Глава СКР поручил руководителю регионального управления ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ходе проверки.

28 августа жители села Ташбулатово, возле которого находится водоем, записали обращение к Александру Бастрыкину, генпрокурору России Игорю Краснову, руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой, и опубликовали его в соцсетях.

Как следует из обращения, спорный берег озера примыкает к Ташбулатово, «где издревле местные жители ловили рыбу, купались, проводили различные праздники, субботники». Предприниматель установил ограждения по периметру участка, преградив единственный проход в сторону пастбища, а скотоводство является основным доходом большинства местных жителей, отмечают заявители. «При предоставлении земельного участка должностными лицами не учтено, что для ведения предпринимательской деятельности фактически предоставлена береговая полоса озера и такая деятельность осуществляется в водоохраной зоне»,— говорится в обращении.

Жители села попросили проверить законность действий лиц, ответственных за распределение земельных участков. По этому факту управление СКР по Башкирии начало проверку.

По данным из открытых источников, площадь озера Карабалыклы составляет 2,6 кв. км. В водоеме обитают караси, лини, плотва и другие виды рыб. На западном берегу озера в 1961 году археологом Геральдом Матюшиным была открыта одна из древнейших на Урале палеолитических стоянок Мысовая (Урта-Тубе). В селе Ташбулатово, которое находится на берегу озера, по данным переписи 2010 года, проживало 1,2 тыс. человек.

Как следует из информации кадастровой карты, спорный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения. Его кадастровая стоимость составляет 3,5 млн руб., разрешенное использование — для строительства дома рыбака и цеха переработки рыбной продукции.

По информации адвоката Ильнура Суюндукова, представляющего интересы жителей, Ильгиз Мусин оформил участок в аренду в 2010 году, а в 2015 году его выкупил. Во время приватизации главой Абзелиловского района был Рим Сынгизов, а администрацию Ташбулатовского сельсовета возглавлял Салават Нафиков.

Ильгиз Мусин является совладельцем сельскохозяйственного производственного кооператива «КФХ “Янтак”» в Абзелиловском районе, занимающегося рыболовством. В 2021 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности — пресноводное рыболовство.

Господин Мусин отказался от комментариев, отметив, что передал все необходимые документы в прокуратуру и СКР.

Собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил «Ъ-Уфа», что выкуп участка был произведен в соответствии с действующим на тот момент законодательством. У Ильгиза Мусина в аренде на 49 лет находится само озеро Карабалыклы, где он разводит рыбу для продажи. «В этом году, когда собственник участка захотел построить на нем домик рыбака, конфликт с местными жителями обострился. В Абзелиловском районе вообще всегда земельные вопросы стоят остро, местные жители болезненно реагируют на продажу земли»,— отметил собеседник.

Влада Шипилова