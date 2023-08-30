В Уссурийске начали эвакуацию населения из подтопленных районов

В Уссурийске объявлена эвакуация на фоне сообщений о повышении уровня воды в реках Раздольная и Раковка. По состоянию на 00:42 31 августа по местному времени (17:42 30 августа по Москве) были эвакуированы 46 человек, сообщило ГУ МЧС по Приморскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю Фото: Главное управление МЧС России по Приморскому краю

По данным регионального МЧС, 16 эвакуированных человек находятся в пункте временного размещения на базе общежития Приморской государственной сельхозакадемии, остальные — у родственников.

К вечеру сегодня, 30 августа, в Уссурийске уже были подтоплены территории центрального рынка, парка «Зеленый остров», а также района Пушкинского моста. Местное издание UssurMedia сообщало, что люди спешно перегоняли машины на возвышенности и собирали необходимые вещи для эвакуации.

До этого в администрации Уссурийского городского округа состоялось экстренное совещание на фоне прогнозов о паводках в ночь на 31 августа. Местные власти открыли пункты временного размещения на проезде Блюхера, 36, в МКЦ «Искра» на Владивостокском шоссе, 26-а и на базе МЦКД «Горизонт», в которых развернули 150 дополнительных койко-мест.

С начала августа в Приморье идут сильные дожди. С 25 августа в регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Во Владивостоке за 29–30 августа выпало 182 мм осадков, в Хасанском районе — 206 мм. В селе Барабаш Хасанского района подтоплено около 200 домов. Всего в регионе более трех десятков сел отрезаны от транспортного сообщения. Ущерб от наводнений в регионе предварительно оценивается в 7 млрд руб. Всего было подтоплено более 5 тыс. домовладений. Погибли шесть человек.