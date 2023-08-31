«Электронная путевка» ушла на доработку

Перед новой попыткой полноценного внедрения «Электронной путевки» (аналог ЕГАИС для туристического рынка) к ее доработке присоединилась связанная со структурами «Росатома» «Прайм груп». В конкурсе компания обошла структуру «Ростеха», до сих пор занимавшуюся развитием проекта. Несмотря на попытки доработать систему, туроператоры по-прежнему относятся к ней скептически, указывая на неготовность передавать сведения о ценообразовании продукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Минэкономики заключило контракт с ООО «Прайм груп» на развитие ГИС «Электронная путевка», обнаружил “Ъ” в федеральном реестре контрактов. Стоимость контракта — 47,1 млн руб., срок его исполнения — до 20 декабря этого года. Заявка АО «Национальные туристические технологии» (НТТ), которая изначально должна была заняться технической эксплуатацией ГИС, была отклонена. В компании пояснили “Ъ”, что за ней сохраняются эти функции. В «Прайм груп» на вопросы “Ъ” не ответили.

По данным Kartoteka.ru, 49% в «Прайм груп» принадлежит подконтрольному «Росатому» АО «Атомдата-интеграция», по 17% у Александра Богдыля, Сергея Рыжкова и Давида Фараджева. Согласно техзаданию Минэкономики, основные задачи этой компании в рамках госконтракта — корректировка в «Электронной путевке» состава полей для внесения туроператорами сведений, доработка личных кабинетов, модернизация формирования QR-кодов и т. д.

«Электронная путевка» должна содержать все сведения о реализованных турах, их стоимости и часть персональных данных туристов. О ее создании власти задумались в 2012 году, после краха «Ланты-тур». Технически основной этап разработки шел в 2014–2015 годах. Тогда же ГИС и планировалось запустить, но сроки постоянно сдвигались. Изначально систему разработала группа «Астерос», но с 2017 года развитием «Электронной путевки» занимался входящий в состав «Ростеха» АО КРЭТ (см. “Ъ” от 18 июля 2017 года). НТТ — структура КРЭТ. В прошлом году стало известно о планах властей выбрать для ГИС нового оператора (см. “Ъ” от 14 сентября 2022 года).

Формально «Электронная путевка» заработала год назад, но фактически ее применение ограниченно. Ответственность за невнесение данных для операторов внутреннего и въездного туризма должна наступить с 1 сентября 2024 года, на выездном рынке переходный период истекает уже 1 сентября этого года. С этого момента туроператоров могут исключать из реестра в случае трехкратного нарушения порядка передачи данных в течение трех месяцев подряд, но только по жалобе Роспотребнадзора, говорит основатель «Персоны грата» Георгий Мохов. Ранее власти обсуждали возможность продления тестового периода до марта следующего года, но в итоге, по информации Tourdom, решено дать участникам выездного рынка отсрочку до 15 ноября. В Минэкономики сообщили “Ъ”, что поддержали предложение бизнеса о переносе срока обязательного использования «Электронной путевки» и сейчас проект правового акта рассматривается в Минюсте.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин называет последний срок менее реальным, опасаясь, что небольшие игроки не успеют адаптироваться. Сейчас пользование «Электронной путевкой» бесплатно для бизнеса, но, по словам источника “Ъ” на рынке, для подключения к системе от туроператоров потребуется 2–3 млн руб. Отсутствие предполагавшихся изначально сборов с каждого тура сделало администрирование менее привлекательным для ее оператора: изначально предполагалось, что с каждого из 25 млн проданных туров он будет получать 100 руб., его оборот составил бы 2,5 млрд руб., отмечает собеседник “Ъ”.

Сейчас некоторые туроператоры используют ГИС в тестовом режиме. В «Интуристе» пояснили, что передают разработчику данные о недочетах. Основные сложности в компании связывают с тем, что система не учитывает различные формы ценообразования на рынке. Георгий Мохов замечает, что созданная восемь лет назад «Электронная путевка» уже устарела и не отвечает многим реалиям рынка. Одновременно система изначально вызывает отторжение у бизнеса, напоминает он. Другой собеседник “Ъ” на туррынке объясняет, что основные претензии сводятся к неготовности туроператоров раскрывать порядок ценообразования продукта в части размера комиссии агентов и иных партнеров.

Развитие «Электронной путевки» — не единственный туристический госконтракт у «Прайм груп». Компания заключила соглашение на 27 млн руб. для сопровождения федерального реестра туроператоров, систем информирования об угрозах безопасности туристов, выдачи разрешения на осуществление деятельности, связанной с использованием иностранных судов. В этом конкурсе также участвовали НТТ. Собеседник “Ъ” не исключает, что фокус структур «Ростеха» в целом сместился в пользу не связанных с туризмом проектов.

Александра Мерцалова