Туристический безбум

Начавшая работать в России с 1 августа система электронных виз привела к росту бронирований гостиниц интуристами на 25% по сравнению с предыдущим месяцем и на 40% год к году. Смягчение визовой политики привлекает туристов не только из Индии, Ирана, Турции и Китая, но даже из европейских стран. Пока поток формируют самостоятельные путешественники и он достаточно ограничен. Рост групповых туров в страну бизнес ждет не раньше следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В августе число бронирований отелей в РФ иностранцами выросло на 25% к июлю и на 40% год к году, подсчитали в Ostrovok.ru по запросу “Ъ”. Там добавили, что в июле по сравнению с июнем выраженного роста не наблюдалось. В Travelline отмечают, что доля бронирований российских отелей с иностранных IP в июле—августе выросла на 7,7% год к году. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов заметил прирост интуристов в конце лета из Азии, Ближнего Востока и Европы.

Рост в августе спроса иностранцев на размещения в отелях страны эксперты “Ъ” связывают с запуском электронных виз для въезда в РФ для граждан 55 стран.

Такая виза позволяет находиться в стране около двух недель, ее стоимость — около $52. Руководитель визово-миграционного отдела Continent Express Алла Гордиенко говорит, что такие визы сейчас востребованы у заявителей из Индии, Турции, Китая, Ирана, Вьетнама, Саудовская Аравии, Сингапура, Нидерландов, Франции, Италии и Испании.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин предполагает, что пока оживление въездного потока за счет электронных виз наблюдается преимущественно в сегменте самостоятельного путешествия, для туроператоров эффект пока не так выражен.

«В подобной ситуации мы были в 2018 году, когда упрощение визовой процедуры (в рамках чемпионата мира по футболу.— “Ъ”) способствовало росту в страну потока гостей, не пользовавшихся услугами туроператоров»,— добавляет эксперт. Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова не исключает, что большинство въезжающих по электронным визам оформляют их сами, без помощи агентов и операторов.

Согласно данным Ostrovok.ru, среди стран по числу бронирований гостиничного размещения в России лидируют граждане Индии, ОАЭ, Германии, Турции, Финляндии и Саудовской Аравии. Заметнее всего спрос зарубежных гостей растет на размещение в Иркутске (количество бронирований в августе выросло втрое год к году), Владивостоке (рост в два раза), Москве (на 58%) и Казани (на 50%). Также в число востребованных российских направлений для интуристов входят Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Новосибирск.

Несмотря на позитивную динамику, поток интуристов в Россию остается сдержанным: в Ostrovok.ru указывают, что на их долю в августе пришлось только 10% бронирований. В Travelline показатель за июль—август оценивают в 6,54%.

Гендиректор «Тари-Тур» Марина Левченко считает, что пока в Россию приезжают в основном небольшие группы туристов, получавших преимущественно классические визы. «У нас были группы из арабских стран, Китая, Азии, Индии, Болгарии»,— перечисляет она, добавляя, что общее число туристов сейчас резко отстает от показателей, которые были до пандемии. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева говорит, что этим летом приезжали группы туристов из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Латинской Америки, заезды из Европы носили индивидуальный характер.

Влияние электронных виз на рынок, по мнению госпожи Левченко, можно будет отследить в следующем году: в этом году основной сезон поездок в Россию уже подходит к концу. Дарья Домостроева поясняет, что основная масса туристов планирует отпуск за полгода-год. «Мы видим позитивную динамику по предбронированию на следующий туристический сезон за счет электронных виз»,— говорит она, добавляя, что нет гарантий, состояться ли эти поездки.

Александра Мерцалова