«Электронную путевку» переоформят

Как стало известно “Ъ”, может смениться подрядчик по эксплуатации системы «Электронная путевка» — аналога ЕГАИС на туррынке. Вместо подконтрольного «Ростеху» АО НТТ, которое сейчас выполняет эти функции, Ростуризм планирует на конкурсе выбрать другого игрока. В бюджете на систему уже заложены 200 млн руб., но привлечь игроков могут не деньги, а возможность использовать в коммерческих целях полученные данные, предупреждают на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Подрядчик по эксплуатации ГИС «Электронная путевка» может измениться, рассказали источники “Ъ” на туррынке. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко пояснили, что оператором останется Ростуризм. Сейчас ведомство готовит необходимые изменения в нормативные документы для того, чтобы подрядчик по эксплуатации системы выбирался на конкурсе. В Ростуризме пояснили “Ъ”, что речь пойдет о торгах в рамках 44-ФЗ. В них смогут участвовать все заинтересованные структуры, в том числе подконтрольное «Ростеху» АО НТТ, занимающееся сейчас обеспечением функционирования «Электронной путевки». В ведомстве не исключают, что конкурс будет проведен уже в этом году. В АО НТТ и «Ростехе» “Ъ” оперативно не ответили.

О создании «Электронной путевки» власти задумались в 2012 году после краха туроператора «Ланта-тур». У участников туррынка проект ожидаемо вызывал негативную реакцию. Однако собеседник “Ъ” на туррынке убежден, что система важна для властей как инструмент обеления рынка и контроля над ним: это важно для формирования фондов ответственности турбизнеса, отчисления в которые ведутся исходя из объема проданного продукта. «Данные часто расходятся с реальностью: до пандемии в систему поступали сведения о 2 млн проданных за рубеж пакетных туров, хотя в реальности их было 15 млн»,— отмечает он. Сейчас обороты туристического рынка скромнее.

АО НТТ занималось «Электронной путевкой» по постановлению правительства, выпущенному в 2019 году. Формально система заработала с 1 сентября 2022 года, но ответственность за непредставление данных для участников рынка наступит только в марте—сентябре 2023 года. Туроператоры должны будут передавать в «Электронную путевку» содержащуюся в договорах с туристами информацию не позднее 15 числа каждого месяца. Это сведения о компании, турагенте, самом туристе и услугах, которые он получает. «Электронная путевка» бесплатна для представителей бизнеса, а ее работа будет финансироваться в рамках предусмотренного бюджета, говорят в Ростуризме. Согласно подготовленному ведомством в августе проекту, на эти цели в бюджете на 2023–2024 годы предусмотрено 200 млн руб.

Эксперт «Контур.Тревел» Андрей Ведмидь говорит, что его компании теоретически интересно принять участие в конкурсе Ростуризма, но решение можно принять после анализа документации. Сооснователь Data Insight Борис Овчинников считает, что определить потенциальных участников торгов без конкретных параметров конкурса сложно. Хотя эксперт не исключает, что участие может быть интересно участникам рынка e-travel. «Контроль над масштабным инфраструктурным решением позволит им получить полную картину рынка»,— считает он. Эксперт предполагает, что конкурсная документация будет предусматривать ограничения для работающих на рынке компаний. «Но это, как правило, легко обходится»,— считает он.

Собеседник “Ъ” в одной из компаний называет задачу технически простой: «Это не бланк строгой отчетности, собрать кодированную информацию о путевке не сложнее, чем о прививке от COVID-19». Он не исключает, что речь может идти и о коммерческой продаже сведений. «Сейчас в этой информации больше всего заинтересованы госструктуры, но ее использование может быть очень широким — это загрузка отелей в регионе, сведения о перемещениях и т. д»,— говорит он.

Выбор на конкурсной основе эксплуатанта «Электронной путевки» легко может привести к тому, что один из игроков рынка займет неконкурентную позицию, уверен директор НКО «Информационная культура» Иван Бегтин. Именно поэтому, по его словам, обычной практикой в таких случаях выступает передача полномочий государственной или подведомственной структуре, которая получает средства в качестве субсидии. «По всей видимости, у Ростуризма такой организаций нет»,— добавляет эксперт.

Господин Бегтин считает, что альтернативой может быть установление для подрядчика жестких антимонопольных требований или передача функций контроля над информационной системой отраслевой ассоциации. «Или же правительство может забрать у Ростуризма этот бюджет и определить эксплуатанта своим постановлением»,— считает он. Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников сомневается, что выбор подрядчика по эксплуатации «Электронной путевки» сейчас имеет серьезное значение для бизнеса: «Рынку важно понимать, как она работает и насколько комфортно в ней будет работать»

Александра Мерцалова