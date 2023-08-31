Кредиторов засыпали посылками

Банкротство объявившего о несостоятельности крупного оператора сети постаматов PickPoint обещает быть непростым для кредиторов. Общая задолженность компании, в основном перед Сбербанком, превышает 2,6 млрд руб., а убыточность сервиса осложняет взыскание суммы. Юристы не исключают привлечения к субсидиарной ответственности акционеров PickPoint, среди которых структура французской почтовой службы Group La Poste и фонды «Эльбрус Капитал», но добавляют, что добиться выплат от них будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ

Задолженность объявившего о банкротстве логистического сервиса PickPoint перед финансовыми кредиторами и поставщиками превысила 2,6 млрд руб., рассказал источник “Ъ”, близкий к разбирательствам компании с контрагентами. По его словам, самостоятельно компания рассчитаться по долгам не может, так как в последние годы демонстрировала убытки. В PickPoint “Ъ” не ответили.

Управляющее PickPoint ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» было одним из крупных в России операторов постаматов, на пике развития включало около 6 тыс. таких устройств по всей стране. Но в конце 2022 года у компании возникли сложности с клиентами и контрагентами. В апреле этого года PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности в связи с финансовыми сложностями из-за ухода из России иностранных ритейлеров и невозможностью получить финансирование со стороны западного инвестора (см. “Ъ” от 4 апреля).

В начале апреля «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» объявила о намерении подать заявление о собственном банкротстве, а в июле Арбитражный суд Москвы ввел в компании процедуру наблюдения. В 2022 году выручка компании снизилась на 34,8%, до 2,3 млрд руб., чистый убыток был в размере 351,35 млн руб. против убытка 262,61 млн руб. годом ранее. С начала 2023 года в отношении PickPoint было подано 444 иска на сумму 821,3 млн руб., по данным СПАРК.

Заявление о банкротстве PickPoint также подавал Сбербанк. По словам представителя банка, текущий долг сервиса немного превышает 1 млрд руб. и банк ведет работу в рамках процедуры банкротства. Как отметили в Сбербанке, логистический оператор не заявлял о планах по погашению долга в досудебном порядке или урегулированию через мировое соглашение. Из материалов арбитражного суда следует, что почти 218 млн руб. PickPoint должен Совкомбанку, остальная сумма приходится на поставщиков и иных контрагентов. В Совкомбанке комментарий не предоставили.

По данным ЕГРЮЛ, «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» принадлежит кипрской PickPoint Delivery System Ltd, чьи бенефициары не раскрываются. По словам источника “Ъ”, 29,07% кипрской компании принадлежит французской группе GeoPost, которая контролируется национальной почтовой службой этой страны Group La Poste. Еще 39,78% владеют фонды «Эльбрус Капитал», остальными 31,15% — менеджмент, говорит собеседник “Ъ”.

Косвенно это подтверждается финансовой отчетностью за 2022 год принадлежащего GeoPost логистического оператора «DPD Россия», где сказано, что «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» входит в GeoPost. В профиле HeadHunter «Эльбрус Капитал» также указано, что фонды компании инвестировали в PickPoint. В Group La Poste и «Эльбрус Капитал» “Ъ” не ответили.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко отмечает, что зачастую в ходе банкротства удовлетворяется сравнительно небольшой процент требований, если только те не обеспечены залогом имущества. По его словам, в последние годы каждое крупное банкротство сопровождается предъявлением к акционерам требований о привлечении к субсидиарной ответственности.

Кредиторы могут пытаться вовлечь акционеров в процесс взыскания долга, но все будет зависеть от законодательства страны, где зарегистрирована структура акционера, уточняет юрист Uppercase Legal Тамрин Дарбаков. По его словам, обычно законы стремятся защитить акционеров, которые не несут личной ответственности за долги компании. Адвокат, советник практики по банкротству АБ БВМП Дмитрий Палин также отмечает, что для субсидиарной ответственности необходимо установить непосредственное участие акционеров в доведении компании до банкротства. Статус иностранного лица акционера на процедуру не влияет, добавляет он, но реальное исполнение судебного акта возможно только при наличии у акционеров имущества в России.

Алина Савицкая