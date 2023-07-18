Посылки меняют маршрут

Оператор экспресс-доставки СДЭК, развивавший с 2020 года сеть постаматов с производителем устройств Omnic, вышел из проекта. СДЭК продолжит работать в сегменте по партнерской схеме с «Халвой». Логистические компании вынуждены сокращать инвестиции из-за высокой конкуренции со стороны развивающих свою доставку маркетплейсов, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Оператор экспресс-доставки СДЭК вышел из совместного предприятия с производителем постаматов Omnic ООО «Омнисдэк», следует из данных ЕГРЮЛ. «Омнисдэк» был создан для развития сети постаматов OmniCDEK в 2020 году. В 2021 году Rusbase сообщала о привлечении Omnic от инвесторов около 170 млн руб. в том числе для масштабирования сети OmniCDEK до 3 тыс. устройств. По оценке Ecomhub, на октябрь 2022 года OmniCDEK включала 1,5 тыс. постаматов и занимала девятое место среди операторов доставки в этом канале. В 2021 году ООО «Омнисдэк» получило 75 млн руб. убытка при выручке в 69 млн руб., результатов за 2022 год на ресурсе финансовой отчетности нет.

Коммерческий директор СДЭК Максим Толстобров сообщил “Ъ”, что у СДЭК и Omnic «разошлось видение» на дальнейшее развитие бизнеса сети OmniCDEK. По его словам, СДЭК продолжит развивать направление постаматов через партнерство с «Халвой». Трафик отправлений уже был распределен на постаматы партнерских сетей и действующую сеть пунктов выдачи заказов, пояснил господин Толстобров. В Omnic на вопросы “Ъ” не ответили.

По данным OmniCDEK, до 50% постаматов сети работали по франшизе. Один из партнеров компании рассказал “Ъ”, что с конца апреля некоторые держатели франшизы начали сталкиваться со сложностями из-за их отключения от системы, позволяющей принимать и отправлять посылки. По его словам, проблемой занимается команда СДЭК. Компания также обещает своим франчайзи частично покрыть траты из-за простоя постаматов, однако пока не всем партнерам удалось перезапустить свои устройства, говорит собеседник “Ъ”.

Директор по развитию фулфилмент-оператора «Бета ПРО» Екатерина Анциферова отмечает, что проект OmniCDEK был экспериментом, а его доля в общем объеме бизнеса СДЭК была минимальной. Посчитав трудозатраты и инвестиции в проект, компания, видимо, решила продолжать работать по партнерской схеме, а не развивать в сегменте собственное направление, добавляет она. СДЭК сейчас управляет более 4,1 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Выручка ООО «СДЭК-Глобал» в 2022 году выросла на 15%, до 25 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 13%, до 1 млрд руб.

Коммерческий директор «Оборот.ру» Владимир Бугаевский говорит, что значительное увеличение доли маркетплейсов, развивающих собственные сети ПВЗ, негативно сказывается на бизнесе логистических компаний. По данным Data Insight, в 2022 году число онлайн-заказов, выполненных логистическими сервисами, сократилось на 14% год к году, а число отправлений через службы интернет-магазинов увеличилось на 88%. В частности, у Wildberries число собственных доставок выросло на 90%, до 1,5 млрд отправлений, у Ozon — на 97%, до 446 млн отправлений год к году, подсчитали в Data Insight. Как отмечают аналитики, в таких условиях логистические сервисы вынуждены экономить бюджеты, сокращая инвестиции.

В начале апреля о завершении операционной деятельности партнерам сообщил оператор доставки PickPoint, который управлял 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. ПВЗ. Решение объяснялось финансовыми сложностями из-за ухода иностранных ритейлеров и невозможностью финансирования со стороны западного инвестора (см. “Ъ” от 4 апреля). В июле в управляющем PickPoint ООО «Сеть автоматизированных Пунктов Выдачи» была введена процедура наблюдения.

Заместитель исполнительного директора «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова говорит, что в сегменте постаматов активнее всего развивается сеть Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток») 5Post. По словам Екатерины Анциферовой, компании удается наращивать долю за счет более дешевой логистики из-за объединения товарных потоков в постаматы и магазины «Пятерочка». В целом, добавляет Владимир Бугаевский, модель доставки через постаматы остается востребованной для покупателей товаров с невысоким чеком в традиционных интернет-магазинах.

Алина Савицкая