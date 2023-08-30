Петербургскую активистку Ольгу Смирнову приговорили к шести годам за антивоенные публикации

Кировский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 30 августа, приговорил участницу движения «Демократический Петербург — Мирное сопротивление» Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима за публикации о проведении Россией специальной военной операции на территории Украины. Посты были размещены в группе движения в социальной сети «Вконтакте». По мнению следствия, информация в них не соответствует официальным заявлениям Министерства обороны РФ. Кроме того, Ольге Смирновой запретили в течение трех лет администрировать сайты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Смирнова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ольга Смирнова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд признал ее виновной в распространении фейков о вооруженных силах России «по мотивам политической ненависти или вражды» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы). Из назначенного срока вычтут период, который Ольга Смирнова провела в СИЗО: она находится под стражей с мая 2022 года.

Гособвинитель во время прений запросил для активистки семь лет лишений свободы. Никаких смягчающих обстоятельств прокурор не увидел.

Адвокат Мария Зырянова просила оправдать ее подзащитную в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. По мнению стороны защиты, вина ее доверительницы «не установлена и не доказана». Мария Зырянова также напомнила, что ее подзащитная в показаниях указывала, «что ей непонятна суть и содержание обвинения». Ольга Смирнова с обвинением не согласилась и вину не признала.

«С приговором мы не согласны. Сегодня была оглашена только резолютивная часть, мотивировочной мы не видели. В любом случае мы будем подавать апелляционную жалобу»,— заявила госпожа Зырянова после заседания.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург