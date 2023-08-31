Мусор забил повестку

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Министерсво ТЭК и ЖКХ Краснодарского края утвердило новую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь на Кубани из 12 зон деятельности регоператоров к 1 декабря будет сформировано всего пять

Фото: Telegram регоператора «Крайжилкомресурс»

Кубанские региональные операторы по обращению с ТКО предложили установить административную ответственности за отсутствие договоров на вывоз мусора

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию в Крымском районе Кубани комплекса по обращению с отходами за 5 млрд руб.

Фото: Станислав Телеховец

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил до конца августа проработать программу изменения подхода к уборке контейнерных площадок

Фото: t.me/krdru

В Краснодаре в одном платежном документе хотят объединить счета за вывоз отходов и подачу энергоснабжения. Механизм создания единой квитанции разработают, основываясь на опыте Москвы

Фото: Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу»

Представители межрегиональной общественной организации Экспертный совет по заповедному делу направили в генпрокуратуру обращение с сообщением о незаконной вырубке леса на территории Сочинского нацпарка

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Компания «Магнит» открыла экологический пляж в курортном поселке Лермонтово

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Участники экофестиваля «Реки впадают в моря» выпустили в реку Кубань более 10 тыс. мальков осетра. Отсюда мальки будут мигрировать в Азовское и Черное моря, станут частью рыбной популяции Азово-Черноморского бассейна

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