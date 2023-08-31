Зеленые цифры

35,9 млрд руб. направили компании Краснодарского края в 2022 году на охрану окружающей среды, подсчитали аналитики FinExpertiza
75 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) сформировали на Кубани за семь лет
700 млн руб. потратят на рекультивацию мусорного полигона в Кабардинке
Фото: admkrai.krasnodar.ru
594 млн руб. выделено Кубани из федерального бюджета на ликвидацию свалок в Славянском районе, Краснодаре и Горячем Ключе
50% коммунальных отходов, образованных в прошлом году в Краснодарском крае, направили на сортировку
31 га леса восстановили на Кубани этой весной
3,3 млрд руб. потратят на строительство очистных сооружений в Геленджике
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