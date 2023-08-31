Зеленые цифры

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

35,9 млрд руб. направили компании Краснодарского края в 2022 году на охрану окружающей среды, подсчитали аналитики FinExpertiza

Фото: admkrai.krasnodar.ru

75 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) сформировали на Кубани за семь лет

Фото: admkrai.krasnodar.ru

700 млн руб. потратят на рекультивацию мусорного полигона в Кабардинке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

594 млн руб. выделено Кубани из федерального бюджета на ликвидацию свалок в Славянском районе, Краснодаре и Горячем Ключе

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

50% коммунальных отходов, образованных в прошлом году в Краснодарском крае, направили на сортировку

Фото: admkrai.krasnodar.ru

31 га леса восстановили на Кубани этой весной

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

3,3 млрд руб. потратят на строительство очистных сооружений в Геленджике

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