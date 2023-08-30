Reuters: Индия просит США разморозить средства компаний, подозреваемых в связях с АЛРОСА

Индия попросила власти США разморозить $26 млн, принадлежащих как минимум двум индийским алмазным компаниям, подозреваемым в связях с российской АЛРОСА, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) заморозило активы этих предприятий в начале года.

По данным агентства, OFAC заморозило средства, когда базирующиеся в ОАЭ подразделения неназванных индийских компаний попытались перевести их, чтобы потратить на покупку алмазного сырья. Переводились ли деньги АЛРОСА или другой стороне, неизвестно. По словам одного из источников, индийские фирмы, которых это коснулось, заверили правительство страны, что выплаты предназначались «либо для российских предприятий, не попавших под санкции, либо для заказов, выполненных до вступления санкций в отношении АЛРОСА».

«Правительство осведомлено о действиях OFAC и начало диалог по этой теме»,— сказал Reuters один из неназванных источников в правительстве Индии. В АЛРОСА и OFAC информацию не прокомментировали.

Весной 2022 года США и Евросоюз ввели санкции против АЛРОСА. В первом полугодии 2023-го ее чистая прибыль по МСФО снизилась на 34,5%, до 55,6 млрд руб., по сравнению с 85,3 млрд годом ранее. АЛРОСА при этом обещала не снижать объемы операционной деятельности несмотря на санкции.

Подробности — в материале «Ъ» «Алмазы не заметили санкций».

Лаура Кеффер