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Коммерсантъ FM
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Прибыль АЛРОСА снизилась на 34,5%

Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА, крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, снова начала публиковать финансовые результаты. Согласно отчетности компании, в первом полугодии чистая прибыль по МСФО снизилась на 34,5%, до 55,6 млрд руб., по сравнению с 85,3 млрд годом ранее. При этом АЛРОСА не будет снижать объемы операционной деятельности, несмотря на санкции Запада против алмазной отрасли.

Наибольшее сокращение чистой прибыли произошло во втором квартале — она снизилась на 25%, до 27,07 млрд руб. Выручка АЛРОСА выросла до 188,2 млрд руб. по сравнению с 187,9 млрд руб. годом ранее. Во втором квартале выручка увеличилась на 8% год к году, до 92,51 млрд руб.

«У группы нет намерения или необходимости существенно снижать объемы операционной деятельности. Группа считает свою текущую позицию по ликвидности достаточной для устойчивого функционирования»,— говорится в отчетности. Последний раз АЛРОСА публиковала отчетность за 2021 год.

В прошлом году добыча алмазов выросла на 4%, однако их экспорт упал на 24%. В АЛРОСА объяснили снижение экспорта высокими результатами 2021 года — тогда компании продавали накопленные за кризисные годы запасы. Весной 2022 года США и Евросоюз ввели санкции против АЛРОСА.

Подробнее — в материале «Алмазы вернулись из загранки».

Анастасия Ларина

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