Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких квартирах чаще всего встречается кухня, объединенная с гостиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Студии и квартиры с планировками евроформата стали популярными на рынке первичной недвижимости несколько лет назад. В таких квартирах и апартаментах кухня объединена с гостиной. В студии в эту зону попадает и место для сна. Как правило, в компактных вариантах помещение зонируется, иногда также подбирается мебель-трансформер, позволяющая быстро превратить гостиную в спальню.

И популярность таких форматов растет. Так, сейчас в старых границах Москвы продаются объекты в 13 жилых комплексах комфорт-класса с заявленным сроком ввода в эксплуатацию до конца этого года. Суммарно в них предусмотрено почти 750 лотов площадью около 34 тыс. кв. м, из которых 236 — двухкомнатные квартиры евроформата, почти 200 студий, посчитали специалисты группы «Аквилон».

Третью позицию в объеме экспозиции занимают трехкомнатные квартиры с европланировками, четвертую — двухкомнатные варианты с классическим проектированием. Самые редкие лоты — только семь предложений на весь рынок столицы — пятикомнатные квартиры евроформата.

Студии остаются наиболее востребованным форматом у инвесторов, отмечают эксперты. Спрос на такие квартиры в качестве арендного жилья стабилен уже несколько лет подряд, особенно у молодого поколения. В основном это студенты и начинающие специалисты, которым важно с комфортом обустроиться в городе.

Тем более привлекательны такие квартиры как быстрая инвестиция, если они продаются в новых домах на завершающей стадии строительства и с отделкой — хотя бы предчистовой. Это позволяет собственникам значительно сэкономить время и средства на ремонт и дает возможность получить стабильный пассивный доход в максимально короткие сроки.