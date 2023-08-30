Rolls-Royce представил кабриолет Amethyst Droptail

Компания Rolls-Royce презентовала кабриолет Amethyst Droptail, построенный в единственном экземпляре для неназванной семьи, которая заказала автомобиль в подарок для сына.

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Источником вдохновения для оформления модели послужил полевой цветок гомфрена, который растет около дома заказчика, а также аметист, поскольку бизнес покупателя связан с драгоценными камнями. Кабриолет окрашен в мягкий фиолетовый оттенок с нежным серебристым оттенком, названный Globe Amaranth, дополненный мелкими вкраплениями порошкового алюминия. Контрастные элементы выполнены в оттенке Amethyst темно-фиолетового цвета со смесью красных, синих и фиолетовых хлопьев слюды, которые вместе создают уникальный лиловый цвет с тонким металлическим блеском.

22-дюймовые колеса имеют элементы лилового цвета, а воздухозаборник в нижней части переднего бампера имеет напечатанную на 3D-принтере из легкого композита вставку, включающую в себя 202 отполированных вручную слитков из нержавеющей стали, каждый из которых окрашен вручную в оттенок Globe Amaranth. Кузов декорирован элементами из углепластика, плетение которого образует геометрический узор, покрытый тонким слоем лака с пигментом аметиста.

Интерьер отделан древесиной с открытыми порами Calamander Light, а также кожей Sand Dunes, в тон которой в течение полугода искали подходящее дерево, и кожей Amethyst. В салоне появился окутывающий водителя и пассажира «кокон» из нескольких слоев деревянного шпона — на создание ушло более 150 образцов и более 8000 часов испытаний, включавших в себя имитацию воздействия солнечного света и оценку устойчивости к дождю, а также испытания на долговечность при температурах от -30 до +80 градусов.

В основании фигурки «Дух экстаза» на решетке радиатора и на передней панели появились вставки из аметиста — камни имеют форму выпуклого кабошона, а не огранки. Панорамная электрохромная крыша, которая потребовала создания 60 прототипов, в непрозрачном виде имеет цвет кузова, а в прозрачном — оттенок кожи в салоне.

Передняя панель Rolls-Royce Amethyst Droptail украшена эксклюзивными часами Vacheron Constantin, которые были специально сделаны для заказчика кабриолета. Модель Les Cabinotiers Armillary Tourbillon имеет особую конструкцию — хронограф как встраивается в переднюю панель автомобиля, так и может сниматься и носиться на руке.

Стоимость Rolls-Royce Amethyst Droptail составила $30 млн, а имена владельцев уникального кабриолета не раскрываются. Это второй после Rolls-Royce La Rose Noire Droptail автомобиль из экслюзивной серии, в которую входят четыре машины.

Максим Вершинин

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