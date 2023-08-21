Rolls-Royce презентовал кабриолет La Rose Noire Droptail

Компания Rolls-Royce презентовала кабриолет La Rose Noire Droptail, построенный в единственном экземпляре для неназванных «мужа и жены из известной на международном уровне семьи», как описал клиентов глава британского автопроизводителя Торстен Мюллер-Отвос.

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Кабриолет получил складную жесткую крышу, которая ранее не применялась на моделях Rolls-Royce, и особый по дизайнку кузов. Автомобиль окрашен в сочетание двух цветов, вдохновленных розой Black Baccara — сорт, выведенный французскими селекционерами, имеет максимально близкий к черному цвет, который на солнце превращается в красный.

Для La Rose Noire Droptail разработан цвет True Love, для нанесения которого создана особая технология окраски, а черные детали выполнены по технологии Hydroshade, которая покрывает элементы из нержавеющей стали покрываются слоем особого электролита толщиной в один микрон. Решетка радиатора имеет перемычки, окрашенные в оттенок True Love, а воздухозаборник в нижней части переднего бампера имеет напечатанную на 3D-принтере из легкого композита вставку, включающую в себя 202 отполированных вручную слитков из нержавеющей стали, каждый из которых окрашен вручную в оттенок True Love.

Кабриолет получил эффектные 22-дюймовые легкосплавные диски, окрашенные в темный цвет Mystery — издалека отделка кажется черной, но на солнце обнаруживаются мерцающие темно-красные оттенки. Краска Mystery наносится на всю поверхность обода, а затем в процессе высокоточной алмазной фрезеровки отдельные окрашенные участки удаляются, чтобы обнажить акценты основного сплава, которые затем полируются.

В салоне появился окутывающий водителя и пассажира «кокон» из деревянной мозаики, работа над которой шла на протяжении двух лет. Декоративный элемент воплощает собой абстрактное выражение падающих лепестков роз, образованное из 1603 треугольников из черного шпона. Сложный рисунок состоит из 1070 симметричных элементов, образующих фон, и 533 асимметрично (чтобы представить естественное, органическое рассеивание лепестков) расположенных красных элементов, представляющих собой лепестки роз.

Выполненные из древесины черного платана, добытого во Франции, как дань уважения французскому происхождению розы Black Baccara, каждый треугольник вырезан, отшлифован и установлен вручную. Предметы, которые кажутся окрашенными в светло- и темно-серый цвета, на самом деле представлены в своем естественном оттенке — цветовая разница достигается за счет использования шпона из нескольких деталей с разным естественным «рисунком» на шпоне. Краска использовалась только для создания красных изделий — чтобы цвет не потускнел со временем, мастера марки потратили год на разработку новой формулы лака для защиты этих деталей.

Финальная сборка мозаики, простирающейся от передней панели через двери к задней части салона, требовала интенсивной концентрации мастера. Специалист, которому было поручено создать его, мог работать только часовыми сеансами не более пяти часов в день, чтобы гарантировать, что они сохраняют концентрацию, необходимую для идеального исполнения. На сборку мозаики ушло в общей сложности более девяти месяцев.

Для обивки сидений использована темно-красная кожей Mystery по краям и светло-красной кожая True Love, каждая из которых дополнена тонкими медными элементами, напоминающим перламутровую текстуру лепестков роз Black Baccara.

Передняя панель Rolls-Royce La Rose Noire Droptail украшена эксклюзивными часами Audemars Piguet, которые были специально сделаны для заказчика кабриолета. 43-миллиметровая модель Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date оснащена уникальным механизмом калибра 4407 с автоматическим подзаводом, хронографом с функцией обратного хода и механизмом сплит-секунд. Часы оформлены в стиле кабриолета и имеют особую конструкцию — они как встраиваются в переднюю панель автомобиля, так и могут сниматься и носиться на руке.

Когда часы сняты, отверстие в лицевой панели закрывается элегантными титановыми ажурными часами с пустой головкой, на которой установлена «монета» из белого золота с гравировкой в виде розы, вручную вылепленной мастерами Audemars Piguet — аналогичная гравировка украшает динамики аудиосистемы кабриолета. В мягком кожаном мешочке на дверной панели хранится ремешок хронографа, когда часы установлены на передней панели.

В комплекте с автомобилем клиенты получили особый ящик для хранения шампанского Champagne de Lossy, который имеет отсек для хранения бутылки игристого вина и место для выполненных вручную хрустальных бокалов для шампанского, а крышка ящика трансформируется в сервировочный поднос с деревянной мозаикой и вставками из нержавеющей стали. Для шампанского также создан холодильник из черного анодированного алюминия и углеродного волокна.

Стоимость Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, а также имена владельцев уникального кабриолета не раскрываются.

Максим Вершинин

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