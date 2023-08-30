Россия открыла для граждан Грузии программы по бесплатному обучению в вузах

С 1 сентября граждане Грузии смогут подавать документы для участия в конкурсе на бесплатное обучение в высших учебных заведениях России. Об этом сообщила секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, представляющая интересы РФ в кавказской стране после конфликта 2008 года и разрыва дипломатических отношения. В сообщении диппредставительства подчеркивается, что подать документы смогут все желающие.

«1 сентября с. г. стартует кампания по набору кандидатов для поступления в 2024–2025 учебном году в российские высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета Российской Федерации»,— говорится в заявлении. Кроме граждан Грузии в конкурсе смогут принимать участие также лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии и не имеющие регистрации на территории РФ.

Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы «Образование в Российской Федерации», заполнить анкету и отправить ее на проверку. Срок подачи заявки — по 1 ноября 2023 года включительно. Секция предлагает всем желающим «внимательно ознакомиться с подробной инструкцией».

С 15 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии, введенный им в 2000 году после очередного обострения российско-грузинских отношений. Кроме того, глава российского государства разрешил прямые авиарейсы в грузинские города, запрещенные с лета 2019 года из-за антироссийских выступлений в Тбилиси.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев в недавнем интервью объяснил эти послабления «прагматичной политикой», которую «нынешняя генерация властей Грузии» проводит по отношению к Москве.

Георгий Двали, Тбилиси