Суд в Москве оштрафовал Светова и Аскерова за нарушение закона об иноагентах

Савеловский райсуд Москвы оштрафовал активиста незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова и экс-участника телеигры «Что? Где? Когда?» (включены в реестр иностранных агентов). Их признали виновными в нарушении законодательства об иноагентах.

По решению суда Михаил Светов и Ровшан Аскеров оштрафованы на 40 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда. В отношении и активиста Либертарианской партии, и экс-знатока «Что? Где? Когда?» ранее были возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах).

Михаил Светов был включен Минюстом РФ в список иноагентов 18 ноября 2022 года. В августе нынешнего года против активиста было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма из-за выложенной им в интернет песни об украинском националисте Степане Бандере. Активисту грозит до трех лет лишения свободы.

Ровшан Аскеров был признан иностранным агентом в декабре прошлого года. Он также является фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма из-за публикаций в соцсетях о маршале Советского союза Георгии Жукове.

Александр Кислов