Светову и Аскерову грозят штрафы до 50 тыс. руб. за нарушение правил деятельности иноагента

В Савеловский суд Москвы поступили протоколы об административных правонарушениях в отношении лидера организации «Гражданское общество» Михаила Светова (признан иностранным агентом) и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан иностранным агентом). Им грозят штрафы на сумму до 50 тыс. руб. за нарушение правил деятельности иноагента.

В суде заявили ТАСС, что протоколы составлены по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). за это правонарушение грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб. Судебное заседание по обоим протоколам назначено на 30 августа.

Господин Светов был включен Минюстом РФ в перечень иноагентов в ноябре 2022 года, господин Аскеров — в декабре. В отношении Ровшана Аскерова в прошлом году возбудили дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. МВД объявило его в розыск, суд заочно арестовал его. 2 августа 2023-го против Михаила Светова также возбудили дело о реабилитации нацизма.

Лаура Кеффер