Еще три общественных пространства благоустроили в Приокском районе

Завершилось благоустройство еще трех общественных пространств в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram-канале. «Автодорстрой» привел в порядок «Аллею любви» и две территории в поселке Новинки, но сорвал сроки: работы нужно было закончить до 15 июля.

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В аллее на Центральной улице в Новинках подрядчик высадил деревья и кустарники, устроил тропинки и засеял газон. На участке появилась детская площадка и спортивная площадка с резиновым покрытием. Работы выполнены за 43,4 млн руб.

В парковой зоне вдоль Олимпийского проспекта в Новинках подрядчик высадил зеленые насаждения, устроил дорожки, установил детский городок и скамейки. На благоустройство выделили 21,2 млн руб.

На «Аллее любви» подрядчик установил детскую площадку, перголу, арт-объект «Импульс» и мостик, на который молодожены вешают замки. Работы выполнены за 36,9 млн руб.

Все три общественных пространства благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды». К 30 августа в порядок привели 26 из 30 запланированных участков.

Елена Ковалева