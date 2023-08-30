Рекламный рынок в первом полугодии вырос на 27%, более чем на 315 млрд рублей

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения в первом полугодии вырос год к году на 27%, на 19% к первому полугодию 2021 года, и превысил 315 млрд руб., подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Уточняется, что во втором квартале фактически все сегменты и подсегменты рекламного рынка продемонстрировали положительную динамику: «В целом в этом квартале объем рекламных бюджетов российского рынка возрос на 50%, прирост ко второму кварталу 2021 года составил 25%».

Региональный рекламный рынок, начиная с середины 2022 года, отмечали в ассоциации, показывает более высокую динамику по сравнению с федеральным рынком. Так, его объем в первом полугодии вырос на 25% и превысил 21 млрд руб. Все сегменты. за исключением прессы. в регионах показали двузначную динамику роста, добавили в АКАР.

«Суммарно 15 крупнейших региональных рынков увеличили свои рекламные бюджеты на 31%, при этом все анализируемые региональные рынки продемонстрировали двузначную динамику»,— уточнили в ассоциации.

Юлия Юрасова