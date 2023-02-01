Школьная программа выходит на подмостки

Репертуар российских театров синхронизируют с единой школьной программой по литературе, заявил министр просвещения Сергей Кравцов по итогам встречи с главой Минкультуры Ольгой Любимовой, пишет агентство «Интерфакс». По его словам, речь идет о возвращении к «советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике». Общую программу планируют запустить уже с сентября 2023 года. Подробности пока не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

В целом у такой инициативы есть плюсы, отметила заместитель художественного руководителя по работе со зрителями театра «Школа современной пьесы» Элина Савина. Правда, по ее мнению, остается риск чрезмерного влияния на репертуар со стороны властей:

«На самом деле это очень предсказуемо. Ведь если вы посмотрите детский репертуар театров, то в основном это сказки, рассчитанные на аудиторию до шести лет, может быть, до десяти. Если взять аудиторию постарше, от 10 до 15 лет, то есть подростков, то там очень большой провал. В театре делают то, что считают нужным, а школе, которая обязана культурно детей развивать, просто некуда детей вести. Все-таки очень взрослые спектакли школьникам не совсем подходят.

Если говорить о том, как это может выглядеть, то пока не попробуешь, не узнаешь, есть риски или нет. Вопрос в том, как в самом спектакле сценически это будет подано. Мы тоже задумались о том, что нам нужно какую-то постановку сделать именно для подростков. Поэтому в данном случае мы с ними идем в ногу».

И действительно важно, в каком виде инициатива будет реализована, подчеркнул ректор ГИТИСа Григорий Заславский: «Для театров это может стать источником финансирования. Хочешь получить дополнительные деньги? Тогда ты можешь в этой истории участвовать. Хочешь быть свободным от какого-либо дополнительного контроля? Значит, софинансирования будешь лишен.

Довольно существенная часть бюджета множества известных в мире театральных школ формируется за счет городского управления. Например, за те деньги, которые они получают, ставятся спектакли по шекспировским пьесам. Условием этих постановок является точное следование тексту и отсутствие каких-либо режиссерских вторжений».

В конце января 2023-го господин Кравцов сообщал, что с 1 сентября этого года в обязательную школьную программу по литературе войдут романы «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Молодая гвардия» Александра Фадеева. Осенью 2022 года Госдума приняла в третьем чтении закон «Об образовании», который предполагает универсальные программы для гуманитарных дисциплин.

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Сабина Адлейба